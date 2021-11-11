Kırık Hayatlar dizisinin oyuncusu Hatice İrkin, çekimlerde yüz felci geçirdi

Teve 2 ekranlarında yayınlanan Kırık Hayatlar dizisinin setinden beklenmedik bir olay yaşandı. Dizide Öykü karakterini canlandıran Hatice İrkin, senaryoda kaçırılma sahnesinde yaşadığı stresten dolayı hastanelik oldu.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Dizi çekimleri için İzmir Urla'da olan oyuncu, kaçırılma sahnesinde rüzgara maruz kaldığı ve stres yaptığı için yüz felci geçirdi. Doktorların ilk müdahalesinin ardından İrkin, ilaç tedavisi ve egzersizlerle bir süre tedavisine devam edecek.

ÇEKİMLERE ARA VERMEYECEK

Yapım ekibi oyuncunun çekimlere ara vermesi gerektiğini söyledi ancak İrkin, sağlık durumu iyi olduğu sürece sete devam edeceğini söyledi.

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