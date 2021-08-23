'Kırık Hayatlar' başlıyor...İşte çok konuşulacak karakterler
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'Kırık Hayatlar' başlıyor...İşte çok konuşulacak karakterler

'Kırık Hayatlar' başlıyor...İşte çok konuşulacak karakterler
Hürriyet - Haberler | Magazin

Kanal D'nin günlük dizisi "Kırık Hayatlar" bugün saat 11.00'de ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.

Kanal D'nin günlük dizisi "Kırık Hayatlar" bugün saat 11.00'de ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Başrollerini Meltem Akçöl ile Erdem Yılmaz'ın paylaştığı kadrosunda Mine Çayıroğlu, Burcu Almeman, Atsız Karaduman, Murat Onuk, Arbnora Ademaj, Zafer Öztürk, Erdi Ünver, Hatice İrkin, Yeşim Çelebi, Sedat Berke Özkök, İbrahim Coşkun, Özlem Fidan Kamalıoğlu, Uğurhan Tekin, Mustafa Bademoğlu, Felicia Sağnak, Serdar Kamalıoğlu, Mesude Tosun Türkmen, Oğuz Edis, Ümit Ufuk Tosun, Sabriye Günüç, Bengi Ceren Uluğ, Özlem Öztürk'ün yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise İlknur Uğuz Arslan ve Bekir Dadaş oturuyor. Dizi, iki gencin aşkları için neleri göze alabileceğini, bir annenin güç için her şeyi nasıl arkada bırakabileceğini ve Kocabey malikanesinde sırların ortaya çıkması ile birlikte aileler arasında yaşanacak büyük hesaplaşmaları ekrana taşıyacak.

"Kırık Hayatlar"ın merakla beklenen karakterleri ise şöyle:

Deniz Yılmaz

(Meltem Akçöl)

Güçlü kişiliği dikkat çekecek

23-24 yaşındadır. Baş döndürücü güzelliği, güçlü kişiliği ve sağlam duruşu ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Deniz'de insanları etkileyen şey güzelliği kadar da karakteridir. Deniz, mizaç olarak sakin, merhametli ve aynı zamanda çok cesaretlidir. Karşısında patronu olsa da ortada bir haksızlık varsa bunu söyler, lafını esirgemez. İnatçı ve mücadelecidir.

Ahu Kocabey (Mine Çayıroğlu) Paraya ve güce aşık

45 yaşında, güzel ve hırslı bir kadındır. Sözleriyle insanları etkilemekte başarılıdır. İşine geldiğinde tam bir problem çözücüdür, işine gelmediği zamanlar ortalığı karıştırır. Hemşirelik okumuştur ancak işini uzun zamandır yapmaz. Kocabey konağının gelinidir. 20'li yaşlarında fakir hayatından kurtulmak için Mahmut'la bir ilişki yaşamış ve ondan bir kızı olmuştur. Gözü yükseklerde olan Ahu, kızını ablası Aysel'e bırakıp, Kocabey konağında yatılı iş bulmuş, Fehmi Kocabey'in oğullarından Yalçın ile evlenmiştir. Çiftin Esin adında bir de kızları vardır. Paraya ve güce aşık olan Ahu, kızı Esin'i el üstünde tutarken, ablasının baktığı kızını ise yok sayar.

Deniz'le tüm hayatı değişecek

Çınar Kocabey (Erdem Yılmaz)

25-27 yaşlarında, çekici bir erkektir. Sempatik ve içten biridir. Yardımseverdir. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra fotoğrafçılık okumak istemiş ama babası olarak gördüğü Fehmi Bey'in ısrarı ile işletme okumuştur. Zengin bir ailede büyüse de paraya değer vermez. Okul bitirince holdingde çalışmaya başlar. Sık sık seyahat eder ve fotoğraf çeker. En büyük hayali bir sergi açmaktır. Karşısına Deniz çıkınca hayatı değişmeye başlar.

Leyla Kocabey (Arbnora Ademaj)

Tek derdi işi ile oğludur

38 yaşlarında, bakımlı, güzel ve akıllı bir kadındır. Aslen Arnavut olan Leyla tatil için geldiği Çeşme'de Mustafa ile tanışır ve aşık olur. Henüz 18 yaşında olan Leyla, Mustafa'yla evlenme kararı alır. Kocabey ailesinin ilk gelini olan Leyla, hamile olduğu haberini alır almaz, Mustafa'ya müjde vermek için odasında beklerken, müştemilatta çıkan bir yangında Mustafa'nın öldüğü haberi ile sarsılır. O günden sonra Fehmi Bey tarafından Kocabey holdinge ait tekstil-moda evinin başına getirilir. Evde sürekli Ahu ile çatışma halinde olsa da terk derdi işi ve oğludur.

Aysel Yılmaz (Burcu Almeman)

Kardeşinin tam tersi

Aysel, 48 yaşlarında, Ahu'nun ablası, Öykü'nün de annesidir. Heybetli ve vakur duruşuyla etkileyici bir kadındır. Yerine göre dominant yerine göre herkesi idare edecek kadar mülayimdir. Kardeşi Ahu, kızını bebekken yetiştirme yurduna vermeye kalkışınca, ona kendi kızı gibi bakmıştır.

Fehmi Kocabey

(Atsız Karaduman)

Otoritesini sorgulatmayacak

70 yaşında olmasına rağmen daha genç görünür. Eşi yıllar önce ölmüştür. Yalçın adında oğlu ve evlatlık olarak büyüttüğü Çınar vardır. Büyük oğlu konakta çıkan bir yangında ölmüştür. Kocabey ailesinin reisidir. Hem Kocabey şirketlerini hem de Kocabey ailesini yönetir. Sert, sabit fikirli, sorumluluk sahibi, değerlerine aşırı bağlı akıllı bir adamdır. Çok fazla konuşmaz, konuşsa da sesini yükseltmez, gözleriyle döver. Son sözü o söyler. Otoritesinin sorgulanmasına hiçbir zaman katlanamaz.

Eşi ve kızına çok düşkün

Yalçın Kocabey (Murat Onuk) 45 yaşlarında, yakışıklı ve zengin bir işadamıdır. Annesinin hemşiresi Ahu ile evlenir. Yalçın Kocabey, eşi ve kızı Esin'e son derece düşkündür. Kocabey Holding'in yönetim kurulu başkanı olan Yalçın, kardeşi Mustafa'nın ölümü ile şirkette tek yetkili konumuna gelir. Fakat Çınar'ın İzmir'e dönüşüyle işler değişecektir.

Saygınlığın ve gücün paradan geçtiğine inanan, sürekli başarılı olmak için çalışan birisidir. Babasının sözüne değer verir. Kararlı, adaletli bir adamdır.

Kaynak: Hürriyet

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