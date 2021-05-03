Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada can kaybı sayısı artıyor
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Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada can kaybı sayısı artıyor

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada can kaybı sayısı artıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırgızistan ile Tacikistan sınırında yaşanan çatışmalarda ölü sayısında artış devam ederken, Kırgızistan tarafındaki can kaybı sayısı 36'ya yükseldi.

Kırgızistan ile Tacikistan sınırında yaşanan çatışmalarda ölü sayısında artış devam ederken, Kırgızistan tarafındaki can kaybı sayısı 36'ya yükseldi.

29 Nisan'da Tacikistan'ın kuzeyindeki Sughd bölgesi ile Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran Isfara Nehrindeki su kaynağının kullanımına yönelik anlaşmazlık yaşayan Kırgızistan ile Tacikistan halkı arasındaki taşlı kavga çatışmaya dönüşmüştü. Kırgızistanlı sağlık yetkilileri, çatışmada Kırgız tarafından 1'i çocuk 3'ü asker 34 kişinin hayatını kaybettiğini, 139 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, çatışmalarda 4 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı. Ayrıca sınırdaki ateşe verilen Kırgız köyündeki bir evde bir kişinin cesedine ulaşılması sonucu Kırgızistan tarafından hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya, yaralananların sayısı ise 149'a yükseldi.

Öte yandan Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, çatışmalarda sınırdaki Kırgız köylerinde 107 ev, 2 okul, 1 sağlık merkezi, 1 çocuk bahçesi, 4 market, 4 sosyal tesis, 10 benzin istasyonu ve diğer yerel idari binaların yakıldığını açıkladı. Tacikistan Acil Durumlar Komitesi de, çatışmalarda Tacik köylerinde 14 evin zarar gördüğünü duyurdu.

Sınır bölgelerinde durum istikrarlı

Kırgızistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, polislerin sınır köylerinde güvenlik tedbirlerini güçlendirdiği kaydedildi.

Öte yandan çatışmalar sırasında sınır köylerinden tahliye edilen Kırgız vatandaşlarının evlerine dönmeye başladığı bildirildi. Yerel haber kaynaklarına göre, evlerine dönen vatandaşlar, evlerinin tamamen yakıldığını, yağmalandığını söyledi. Kırgız yetkililer, zarar gören evlerin devlet tarafından yeniden yapılacağını açıkladı.

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışma

İki ülke yetkilileri, yaptıkları görüşmelerin sonucunda 1 Mayıs'ta yerel saatle 20.00'da ateşkes uygulanmasında ve her iki ülke askerlerinin sınırdan çekilmesinde anlaşmaya varılmış, çatışma gece 00.00 sıralarında durdurulmuştu. Ancak Kırgız yetkililer, bugün 12.45 itibarıyla sınırda tansiyonun yeniden yükseldiğini, Tacikistan askerlerinin Kırgız köylerine ateş açtığını açıklamıştı.

Tacikistan'ın ateşkesi ihlal etmesi üzerine bugün iki ülke Ulusal Güvenlik Komite başkanları gerçekleştirdikleri görüşmede bir kez daha çatışmaların durdurulması ve her iki ülke askerlerinin sınırdan çekilmesinde uzlaşmıştı. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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