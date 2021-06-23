Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30. yılında TBMM'de fotoğraf sergisi açıldı
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Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30. yılında TBMM'de fotoğraf sergisi açıldı

Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30. yılında TBMM'de fotoğraf sergisi açıldı
Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Kırgızistan'ın siyasi ve toplumsal huzurunun, her zaman Türkiye'nin önceliği olduğunu belirtti.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Kırgızistan'ın siyasi ve toplumsal huzurunun, her zaman Türkiye'nin önceliği olduğunu belirtti.

Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü dolayısıyla Kırgızistan Büyükelçiliği tarafından TBMM'de fotoğraf sergisi açıldı.

Aynı zamanda TBMM Kültür ve Sanat Yayın Kurulu Başkanı da olan Bilgiç, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Kırgızistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkenin Türkiye olduğunu, iki ülke halkları arasında din, dil, tarih, kültür ve medeniyet birliğine dayanan kuvvetli bağların bulunduğunu söyledi.

Bilgiç, dosttan öte kardeş kabul edilen Kırgız halkının, Türk milletinin gönlünde müstesna bir yerinin olduğunu vurgulayarak, kardeşlik hukukunun gereği olarak Türkiye'nin, bağımsızlığından bu yana tüm imkan ve kabiliyetiyle kardeş Kırgız halkının yanında olmak için gayret gösterdiğini anımsattı.

Bu desteğin ilk günkü kararlılıkla devam ettirileceğinin altını çizen Bilgiç, şunları kaydetti:

"Kırgızistan'ın siyasi ve toplumsal huzuru, Türkiye'nin her zaman önceliği olmuştur. Bugün kardeş Kırgızistan'ın, uluslararası toplumun saygın ve kendi ayakları üzerinde durabilen bir üyesi olduğunu görmekten mutluluk duyuyoruz. Kırgızistan'ın bağımsızlığının ilanından bu yana geçen 30 yıl zarfında iş birliğimizin siyaset, ekonomi, ticaret, sanayi, sağlık, tarım, kültür, gençlik ve spor gibi alanlarda giderek derinleştiğini, kurumsallaştığını memnuniyetle görüyoruz."

Konuşmaların ardından Kırgızistan'ın tarihi ve kültürel değerlerinin yansıtıldığı, 30 Haziran'a kadar açık kalacak fotoğraf sergisi gezildi.

Serginin açılışına, bazı milletvekilleri, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev ve Meclis çalışanları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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