Kırgızistan'ın 30. bağımsızlık yılı dolayısıyla başkentte fotoğraf sergisi düzenlendi
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Kırgızistan'ın 30. bağımsızlık yılı dolayısıyla başkentte fotoğraf sergisi düzenlendi

Kırgızistan'ın 30. bağımsızlık yılı dolayısıyla başkentte fotoğraf sergisi düzenlendi
Anadolu Ajansı / Gökhan Varan - Haberler | Güncel

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kırgızistan'ın 30. bağımsızlık yılı anısına düzenlenen fotoğraf sergisi açıldı.

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kırgızistan'ın 30. bağımsızlık yılı anısına düzenlenen fotoğraf sergisi açıldı.

Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılışı yapılan sergiye, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sercan Çığgın ve davetliler katıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Ömüraliyev, serginin düzenlenmesine destek verenlere teşekkürlerini ileterek, bu tür etkinliklerin ülkeler arasındaki dostluk ve iş birliğinin güçlenmesine katkı sağladığını söyledi.

Ömüraliyev, 30 sene önce bağımsızlığı ilan edilmiş olsa da Kırgızistan'ın 2 bin 300 yılı aşkın bir tarihi bulunduğunu anlatarak, bırakılan bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasının görevleri olduğunu ifade etti.

Kırgızistan ile Türkiye arasındaki iş birliğinin 30 yıldır her alanda başarıyla geliştiğine dikkati çeken Ömüraliyev, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlişkilerin gelişmesindeki en önemli faktör, iki ülke halklarının yakın tarihsel bağ içinde bulunmalarıdır. Aynı tarihe ve kültüre sahibiz. Benzer dil, anlayış ve geleneklere sahip halklarız. Bu tür etkinliklerin, bu bağların güçlenmesine ve ortak kültürel değerlerimizin korunmasına katkı sağlayacağına samimiyetle inanıyorum."

Çığgın da daha önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Dışişleri Bakanlığında yer alan bu sergiyi şehrin merkezinde açarak Ankaralıların da Kırgızistan'ı yakından tanıma fırsatı bulmasını istediklerini belirterek, "Dostluğumuzun ve yakın iş birliğimizin gelişmesine vesile olan bu ve benzeri faaliyetlerin artarak devam etmesi en büyük dileğim." dedi.

Sergi, 28 Ağustos Cumartesi gününe kadar açık kalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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