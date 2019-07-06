Kırgızistan ile AB "ortaklık ve iş birliği anlaşması" konusunda uzlaştı

Kırgızistan ve Avrupa Birliği (AB), uzun müzakereler sonucu hazırlanan Genişletilmiş Ortaklık ve İş Birliği Anlaşması taslağı üzerinde anlaştı.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, başkent Bişkek'te Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile bir araya geldi. Heyetler arası görüşmenin sonunda taraflar, "Kırgızistan ve AB arasında Genişletilmiş Ortaklık ve İş Birliği Anlaşması"na ilişkin taslak metni kabul etti.

Aydarbekov, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kırgızistan ile AB arasında 17 aydır üzerinde çalışılan anlaşmaya yönelik taslak metnin imzalandığını belirterek, "Yenilenen anlaşma Kırgızistan ile AB arasında kapsamlı bir iş birliğinin yasal çerçevede geliştirilmesini öngörüyor. 'Genişletilmiş Ortaklık ve İş Birliği Anlaşması' taslak metni ekonomi, hukuk, eğitim ve sosyal kalkınma alanlarında iş birliğinin genişlemesi ve derinleşmesini amaçlıyor." diye konuştu.

Kırgızistan'ın AB ile ticaret hacminin geçen yıl bir milyar dolara ulaşmasından dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Aydarbekov, Kırgızistan'ın AB üye ülkelerine ihracatının 3 kat artarak 750 milyon dolara ulaştığını anlattı.

Aydarbekov, Kırgızistan'ın anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle kolaylaştırılmış vize rejiminden yararlanmayı ümit ettiklerini kaydetti.

"AB Kırgızistan'a desteğini sürdürecek"

Mogherini de AB'nin Kırgızistan ve Orta Asya ile iş birliğinin önemine değinerek "AB, Orta Asya'ya ve Kırgızistan'a dünyada yaşanan gerginlikler yüzünden değil, komşularla yakın iş birliği kurması, iş birliğini güçlendirmesi, ülkede ekonomik faktörleri iyileştirmesi ve vatandaşlarına yeni imkanlar sunması için önem veriyor." dedi.

Bağımsızlığını ilan ettiği günden beri AB'nin Kırgızistan'ın yeni bir devlet kurması ve demokrasi yolundaki gayretleri için destek verdiğini hatırlatan Mogherini, "Kırgızistan'ın demokrasi yolunda yapacağı daha çok şey var. Özgürlüklerin hakim olduğu toplumun gelişmesi için Kırgızistan'a destek olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Mogherini, anlaşmanın taslak metninin Kırgızistan ile AB arasında ilişkilerin gelişmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Bu arada, AB'den Kırgızistan'da eğitim reformuna yaklaşık 36 milyon avro tutarında mali yardımı öngören anlaşma imzalandı.

Kaynak: AA