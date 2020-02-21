Kırgızistan heyeti Hendek'te temaslarda bulundu

21.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:50

Kırgızistan'dan gelen belediye başkanı ve heyet Hendek'te temaslarda bulundu.



Kırgızistan'ın Kara Kulca şehrinin Belediye Başkanı ve beraberindeki heyet Hendek'e geldi. Oş iline bağlı Kara Kulca şehrinden gelen heyette Belediye Başkanı Primberdi Dıykanov, TÜRKSOY Kırgızistan Ülke Temsilcisi Kojogeldi Kuluev, Ünlü bestekar ve şarkıcı, Mukaş Abdraev Devlet Müzik Okulunun Müdürü İsiradin Amanbayev, Kara-Kulca İlçesi Eğitim Başkanı Abdurasul Abdıkadırov, Kara Kulca Kültür Başkanı İrkamil Turganbayev, Kara Kulca Su İşleri İdaresi Başkanı Cumabay Toktosunov, Kara-Kulca İlçesi 29 No'lu Meslek Lisesi'nin Müdürü Anarbay Idırısov, Kara Kulca İlçesi Çalma Köy İdaresinin Başkanı Çolponkul Alişov ve işadamı Kutmanbek Kalakunov yer aldı.



Bayraktepe tesislerini gezdiler



Heyetin Hendek temasları kapsamında ilk program Bayraktepe tesislerinde program düzenledi. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu başkanlığında düzenlenen programa MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar ve yönetimi, MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu ve yönetimi, MHP Hendek İlçe Başkanı Burhan Namlı, yönetimi ve Kadın Kolları teşkilatı, Belediye Başkan yardımcıları, Belediye meclis üyeleri, Hendek İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan, Hendek İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Süleyman Sercan Candan, Tüm Hendek Muhtarlar Dernek Başkanı Emin Kula ve misafirler katıldı.



Sizleri çok seviyoruz



Programda konuşan TÜRKSOY Kırgızistan Ülke Temsilcisi Kojogeldi Kuluev heyeti tanıtarak, "Oş Şehri 2019 yılında Türk Dünyasının Kültür Başkenti ilan edildi. O yıl düzenlenen törenlerde Kara Kulca'nın Türkiye'de misafir edilmesi planlandı. Bu programlar kapsamında bugün Hendek'teyiz. Burada olmaktan çok mutuyuz. Sizlere teşekkür ediyoruz" dedi. Belediye Başkanı Primberdi Dıykanov ise yaptığı konuşmada, "Kırgız topraklarından sizlere selam getirdik. Türkiye bizim kanımız, canımız, kardeşimiz. Sizleri çok seviyoruz" diye konuştu. Dıykanov konuşmasının son bölümünde Kara Kulca'yı tanıttı



Dost ve kardeş ülke



Daha sonra söz alan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Hendek'e, Sakaryamıza ve ülkemize hoş geldiniz. Biz sizi kardeş görüyoruz. Hem şahsım hem de hemşehrilerim adına sizleri burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Dost ve kardeş ülkelerimize, dünyada yaşayan Büyük Milletinin asil evlatlarına ve soydaşlarımıza bu vesileyle bir kez selam ve saygılarımı iletiyorum" dedi. Son olarak söz alan MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar ise, "Dost ve kardeş ülke Kırgızistan'dan, Sakarya'mıza, Milliyetçi Hareket Partisinin gururu, nişanesi olan güzide Hendek ilçemize hoş geldiniz" dedi.



Konuşmaların ardından Başkan Babaoğlu ve MHP Hendek İlçe Başkanı Namlı Kara Kulca Belediye Başkanı Primberdi Dıykanov'a, MHP Sakarya İl Başkanı Akar ve Düzce İl Başkanı Caboğlu'da TÜRKSOY Kırgızistan Ülke Temsilcisi Kojogeldi Kuluev ahşap kaideli Türk Bayrakları ile çiçek takdim etti. Kırgızistan heyeti de ülkelerinden getirdikleri hediyeleri takdim etti. Program sonunda İsiradin Amanbayev, Kopuz'uyla kendi bestelediği şarkılarını seslendirdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA