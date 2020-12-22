Kırgızistan'da "Umut Genç Sinemacı 8. Forumu" başladı
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Kırgızistan'da "Umut Genç Sinemacı 8. Forumu" başladı

22.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:54

Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığının ev sahipliğinde "Umut Genç Sinemacı 8. Forumu" başladı.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığının ev sahipliğinde "Umut Genç Sinemacı 8. Forumu" başladı.

Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı Sinematografi Birliğinin organize ettiği forumun açılışı, "Sinemaseverlerin karantina günlükleri" temasıyla başkent Bişkek'teki Ala-Too Sinema Salonu'nda gerçekleştirildi.

Nitelikli filmleri izleyicilerle buluşturmak ve kısa filmi özendirmek amacıyla düzenlenen forum kapsamında, kısa film yarışması, ödüllü kısa ve belgesel filmlerin gösterimi, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde çekilen uzun metrajlı filmler beyaz perdede izleyici karşısına çıkacak.

Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Nurjigit Kadırbekov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, forumun, genç sinemacıların yeni fikirler edinmeleri için güzel bir platform oluşturacağını belirtti.

Kadırbekov, Türkiye'deki film endüstrisindeki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek "Türkiye'de film endüstrisi büyük başarılar gösteriyor. Bizler gurur duyuyoruz. Çünkü biz kardeş halkız. Türkiye'nin her bir başarısı bizleri çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

TRT'nin bu yıl altıncısını düzenlediği "Geleceğin İletişimcileri Yarışması"nda "Emanet Yurt" adlı çalışmasıyla ikinciliği elde eden ve bu yarışmaya da katılan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) mezunu Amanat Rahmanova, yönetmenliğini yaptığı bu filmin "atalarından kalan toprakları terk etmeyen insanları" konu aldığını anlattı.

Forumun son gününde jürinin değerlendirmesiyle yarışmanın en başarılı filmi belirlenecek ve ödüllendirilecek.

Kırgızistan'da 'Umut Genç Sinemacı 8. Forumu' başladı
Kırgızistan'da 'Umut Genç Sinemacı 8. Forumu' başladı
Kırgızistan'da 'Umut Genç Sinemacı 8. Forumu' başladı
Kırgızistan'da 'Umut Genç Sinemacı 8. Forumu' başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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