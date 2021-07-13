Son dakika! Kırgızistan'da sel: 6 ölü, 2 kayıp
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Son dakika! Kırgızistan'da sel: 6 ölü, 2 kayıp

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gündem haberi: Kırgızistan'da şiddetli yağışların yol açtığı selde 6 kişi hayatını kaybederken, 2 kişinin kayıp olduğunu bildirildi.

Kırgızistan'da şiddetli yağışların yol açtığı selde 6 kişi hayatını kaybederken, 2 kişinin kayıp olduğunu bildirildi.

Kırgızistan'ın Celalabad kentinde etkili olan şiddetli yağışlar beraberinde seli getirdi. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Celalabad'e bağlı Aksı ilçesinin Canı Col ve Taştak köylerinde sel nedeniyle çok sayıda evde su baskınları meydana geldiği belirtilerek, sel felaketinde 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Kayıp kişilerden birinin 5 yaşında bir erkek çocuğu ve diğerinin ise 3 yaşlarında bir kız çocuğu olduğu aktarıldı. Sel afetinde yaşamını yitirenlerin kimlik tespiti içinse çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Sel bölgesinde devam eden arama kurtarma çalışmalarında, Acil Durumlar Bakanlığı'nın Aksı İl Dairesi Başkanlığı'na bağlı 25 kurtarıcı, İl İçişleri Bölümü'nden 17 çalışan, Ak Col köyünden 60 kişi, Canı Col köyünden 4 kişi ve Aksı İl Vatandaş Koruma Hizmetleri'nden de 5 kişinin görev aldığı kaydedildi.

Öte yandan, Acil Durumlar Bakanlığı, Kırgızistan'ın dağlık bölgelerindeki değişken hava koşulları ve sağanak yağışlar nedeniyle 12-14 Temmuz tarihleri arasında sel meydana gelmesi riskine karşı daha önce uyarıda bulunmuştu.

(Ayperi Bekmırzayeva/İHA)

Son dakika! Kırgızistan'da sel: 6 ölü, 2 kayıp
Son dakika! Kırgızistan'da sel: 6 ölü, 2 kayıp
Son dakika! Kırgızistan'da sel: 6 ölü, 2 kayıp
Son dakika! Kırgızistan'da sel: 6 ölü, 2 kayıp
Son dakika! Kırgızistan'da sel: 6 ölü, 2 kayıp
Son dakika! Kırgızistan'da sel: 6 ölü, 2 kayıp
Son dakika! Kırgızistan'da sel: 6 ölü, 2 kayıp
Son dakika! Kırgızistan'da sel: 6 ölü, 2 kayıp
Son dakika! Kırgızistan'da sel: 6 ölü, 2 kayıp
Son dakika! Kırgızistan'da sel: 6 ölü, 2 kayıp

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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