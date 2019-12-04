: Kırgızistan'da Manas Destanı Günü kutlandı

04.12.2019 17:48 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:52

Kırgızların milli destanı Manas'ın, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi"ne alındığı gün olan 4 Aralık, Kırgızistan'da farklı etkinliklerle kutlandı.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, bu yılın başında Manas'ı araştırmak, yaşatmak ve yaygınlaştırmak amacıyla kurduğu Manas ve Cengiz Aytmatov Milli Akademisinin açılışını yaptı.

Aydınlar, yazarlar, şairler ve Manasçıların katıldığı törende konuşan Ceenbekov, Kırgızların manevi mirasının uluslararası toplum tarafından tanınmasından gurur duyduklarını belirtti.

Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığının himayesinde Devlet Konser Salonu'nda 4 Aralık Manas Destanı Günü dolayısıyla kutlama programında Manas Kahramanı tiyatro sahnesine taşındı.

Bakan Azamat Camankulov, burada yaptığı konuşmada, Manas Destanı'nı nesilden nesle aktarmakla vazifeli olduklarını belirterek, "Kırgız halkının manevi dünyası, milli yüzü, namusu olan Manas Destanı'nda ana vatanının özgürlüğü, milletin bütünlüğü ve halklar arası birlik anlatılıyor." dedi.

Cengiz Aytmatov Sinema Evi'nde de ülkede Manas Destanı'nın yaygınlaştırılmasında emeği geçen akademisyenlerin katılımıyla belgesel "Büyük Manas"ın gösterimi yapıldı.

Manas Destanı

Kırgız Milli Manas Destanı, baba Manas, oğul Semetey ve torun Seytek dönemlerini anlatan üç bölüm ve yaklaşık yarım milyon mısradan oluşuyor.

Nesilden nesle aktarılan Manas Destanı, bin yıl önceki Kırgızların kahramanı Manas'ı, halkın yaşam tarzı, örf ve adetleri, coğrafyası, gelenekleri, dini ve inançları, halklar arasındaki ilişkilerin yanı sıra kahramanlık hikayelerini anlatıyor.

Kırgızların elinde farklı ağızlardan alınarak yazılan 35 farklı Manas Destanı bulunuyor.

Birçok seçeneğe rağmen "Manas" ortak bir ideolojik yönelim, hikayenin bütünlüğü ve kahraman karakterlerinden oluşuyor.

Başkent Bişkek'in ana meydanı Ala Too'da Manas heykelinin 2011'de dikilmesiyle ilk kez Manas Destanı Yasası kabul edilmişti.

En büyük destan olarak Dünya Rekorlar Kitabı'nda yer alan destanın bütününü eksiksiz ezbere bilen ve anlatmayı meslek edinen kişilere Manasçı adı veriliyor.

Ülkede 20 binden fazla Manasçı bulunduğu tahmin ediliyor.

Her yıl düzenlenen Manas Destanı'nı okuma etkinliği bir hafta boyunca ülke genelinde yapılıyor.

Kaynak: AA

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