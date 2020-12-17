Kırgızistan'da Kovid-19 vakalarının üçte biri başkentte
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Kırgızistan'da Kovid-19 vakalarının üçte biri başkentte

17.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:01

Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının görüldüğü 18 Mart'tan bu yana virüse yakalananların yüzde 33,2'sinin başkent Bişkek'te kayda geçtiği bildirildi.

Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının görüldüğü 18 Mart'tan bu yana virüse yakalananların yüzde 33,2'sinin başkent Bişkek'te kayda geçtiği bildirildi.

Bir milyon nüfuslu başkentte epidemiyolojik duruma ilişkin brifing veren Bişkek Belediye Başkan Yardımcısı Ayjan Çınıbayeva, ülke genelinde toplam vaka sayısının 78 bin 151 olduğunu, bunun yüzde 33,2'sine karşılık gelen 25 bin 901'inin Bişkek'te bulunduğunu belirtti.

Başkentteki vakalardan 14 bin 388'inin koronavirüs, 11 bin 513'ünün ise zatürre olduğunu ifade eden Çınıbayeva, 7 bin 553 vakanın 30 ile 60, 2 bin 931 vakanın da 18-30 yaş aralığında olduğunu söyledi.

Çınıbayeva, başkentte bugün toplam 1151 yataklı 12 hastanede 680 Kovid-19 hastasının tedavi gördüğü bilgisini paylaştı.

Ülke genelinde son 24 saatte 264 yeni vakanın tespit edildiği, 386 kişinin iyileşerek taburcu olduğu ve 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısının 1321'e yükseldiği kaydedildi.

Kırgızistan'da Kovid-19 vakalarının üçte biri başkentte
Kırgızistan'da Kovid-19 vakalarının üçte biri başkentte
Kırgızistan'da Kovid-19 vakalarının üçte biri başkentte
Kırgızistan'da Kovid-19 vakalarının üçte biri başkentte

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 17:01:18. #1.15#
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