Kırgızistan'da keşfedilmeyi bekleyen şehir: Narın

07.10.2019 16:12

Kırgızistan'ın kuzeyinde en büyük yüz ölçüme sahip ve nüfus yoğunluğunun en düşük olduğu bölgenin merkezi şehri Narın; tarihi, etkileyici doğal güzellikleri, turizm ve enerji potansiyeliyle öne çıkıyor.

Narın şehri; temiz havası, lezzetli eti, At-Başı balı, kültürü, turizm potansiyeli ve görkemli kil tepeleriyle yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Nehrin kıyısında kurulan yeşil bir şehir olan Narın, doğusunda karlı dağ zirveleri, kuzeyinde güneş ve rüzgar koşullarına göre biçimlenen kırmızı kil tepeleri arasında dar bir vadide yer alıyor.

Narın, Kırgızistan'ın doğu komşusu Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Sincan Uygur Özerk Bölgesi sınırında bulunuyor.

Başkent Bişkek'e 317 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 50 bin nüfuslu Narın şehrine kara yoluyla yaklaşık 4,5 saate ulaşılıyor.

Tarihi kaynaklara göre, Çarlık Rusyası'nın 1868'de bölgenin savunulması için askeri birlik kurulması ile yerleşime açılan bölge, hızla gelişerek 1927'de şehir statüsünü aldı.

Kırgızlara göre Narın ismi "etli erişte yemeği", Ruslara göre "güneşli", Çinlilere göre ise "dar" anlamlarına geliyor.

Temel ekonomik faaliyetlerin hayvancılık üzerine kurulu olduğu Narın'da, 100 binden fazla at olduğu tahmin ediliyor.

Şehirde tek ana cadde var

Narın şehrinin 20 kilometre uzunluğunda sadece tek ana caddesi bulunuyor. Cadde üzerinde devlet binaları, meydan, park, cami, müze, tiyatro, otel ve düğün salonları yer alıyor.

Ayrıca caddede şehrin simgesi olan troleybüsler kullanılıyor.

Dışarıda yemek yeme kültürünün yaygın olmadığı şehirde çok az sayıda lokanta hizmet veriyor.

Narın, Kırgızistan'da nehir kıyısına kurulan tek şehir olarak biliniyor. Kırgızistan'da doğan 600 kilometre uzunluğundaki nehir, Özbekistan'ın Andican bölgesinde Amu Derya (Ceyhun) ile birleşerek Orta Asya'nın en büyük nehri olan Sır Derya'yı (Seyhun) oluşturuyor.

Yatırımcılara davet

Kırgızistan-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı ve Kırgızistan Partisi Narın Milletvekili Almazbek Baatırbekov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Narın'ın ekolojik tarım ürünleriyle dikkati çektiğini belirterek yurt dışındaki iş adamlarını Narın'a yatırım yapmaya davet etti.

Baatırbekov, Narın'da halkın hayvancılık ile uğraştığını belirterek "At-Başı balımız üç farklı ülkede en iyi bal ilan edildi. Bunun için Narın'da et, süt ve bal üretimine yabancı yatırımcıları yatırım yapmaya davet ediyoruz." dedi.

Narın'da Serbest Ekonomik Bölge bulunduğunu hatırlatan Baatırbekov, "Kırgızistan, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üye ülkesidir. Yatırımcılar, ülkemizde üretilen ekolojik ürünleri birliğin pazarına ihraç edebilir. İş adamları, Narın Serbest Ekonomik Bölgesi'nde iş yeri açarak üretim yapabilir. Yatırımlarını, Narın'daki turizm alanındaki eko turizmin geliştirilmesine yönlendirebilirler." diye konuştu.

Türkiye yatırımları

Türkiye'nin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) aracılığıyla, Narın'da özellikle sağlık alanında birçok yatırımı bulunuyor.

TİKA, Narın bölgesine bağlı At-Başı ilçesi Birlik ve Emgek-Tala köylerinde tam donanımlı iki ayrı sağlık ocağı kurdu.

Ayrıca TİKA'nın desteğiyle At-Başı İlçe Aile Sağlık Merkezi yenilenerek hizmete açıldı.

TİKA, bölgedeki birçok kreşe, yatak, battaniye, oyuncak, mutfak malzemeleri, mobilya, masa, dolap, televizyon yardımında bulundu.

Narın İl Belediyesinin, Kastamonu Belediyesi ve Ankara'nın Etimesgut İlçe Belediyesi ile kardeş şehir protokolü bulunuyor.

Kaynak: AA