Kırgızistan'da 6. Dünya Halk Destanlar Festivali yapılacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırgızistan'da 6. Dünya Halk Destanlar Festivali yapılacak

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel
Kırgızistan'da 6. Dünya Halk Destanlar Festivali yapılacak

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, 22 Eylül'de dünya halklarının destan mirasını korumak amacıyla 6. Dünya Halk Destanlar Festivali düzenlenecek.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, 22 Eylül'de dünya halklarının destan mirasını korumak amacıyla 6. Dünya Halk Destanlar Festivali düzenlenecek.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümüne ithaf edilecek festival, Bakanlık ile Manas ve Cengiz Aytmatov Milli Akademisi ve Art Araba Derneği iş birliğinde gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda "Dünya Halklarının Destansı Gelenekleri" konulu sempozyum ve "Manas Destanı Dünya Kültüründe: Bilim, Sanat, Edebiyat" başlıklı yuvarlak masa toplantısı yapılacak.

Festival kapsamında "Kırgız Göçü" konulu etnografik köy oluşturulacak ve "en iyi çadır", "en iyi Semeteyci" ve "göçebe kıyafetleri" yarışmaları tertip edilecek.

Aralarında Türkiye'nin de olduğu 20'den fazla ülkeden tarihçi, araştırmacı ve uzmanın katılacağı festival, 25 Eylül'de kapanış töreniyle sona erecek.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Son Dakika Haberleri
Çöp adam sokaklara indi, vatandaşı kendisiyle yüzleştirdi: Ben sizin sokaklara attığınız çöplerim

Çöp adam sokaklara indi, vatandaşı kendisiyle yüzleştirdi: Ben sizin sokaklara attığınız çöplerim

 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Maltepe Kaymakamı' açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Maltepe Kaymakamı' açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Göksel Mansur Yavaş Muharrem İnce Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Düm Tek Tek Serenay Sarıkaya
Spor Rıza Çalımbay Cristiano Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Sultan Selim Münir Karaloğlu Kerem Aktürkoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kırgızistan'da 6. Dünya Halk Destanlar Festivali yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 16:12:27. #1.12#