Kırgızistan, çatışmaların çıktığı bölgeye özel statü verecek
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Kırgızistan, çatışmaların çıktığı bölgeye özel statü verecek

Kırgızistan, çatışmaların çıktığı bölgeye özel statü verecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan ile çatışmaların yaşandığı sınırdaki Batken bölgesine yakında özel statü verileceğini açıkladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan ile çatışmaların yaşandığı sınırdaki Batken bölgesine yakında özel statü verileceğini açıkladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 29-30 Nisan'da çatışmaların yaşandığı Tacikistan sınırında bulunan Batken bölgesini ziyaret etti.

Caparov ziyareti kapsamında çatışmalarda yakılan sınır köylerinden Maksat'ın sakinleriyle görüştü. Caparov burada yaptığı konuşmada, bugünden itibaren köyün imarı çalışmalarının başlatılacağını, yakılan evlerin erine 2 ayda modern evlerin yapılacağını belirtti.

Yakın zamanda Batken bölgesine özel statü verileceğini söyleyen Caparov, çatışmalarda hayatını kaybedenlerin ailelerine 1 milyon som (11 bin 800 dolar) miktarında tazminat ödeneceğini, zarar gören girişimcilere de destek verileceğini dile getirdi. - BİŞKEK

Kırgızistan, çatışmaların çıktığı bölgeye özel statü verecek
Kırgızistan, çatışmaların çıktığı bölgeye özel statü verecek
Kırgızistan, çatışmaların çıktığı bölgeye özel statü verecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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