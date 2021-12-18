Kırgızistan, Bayraktar TB2'lerini teslim aldı - Haberler
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Kırgızistan, Bayraktar TB2'lerini teslim aldı

Kırgızistan, Bayraktar TB2'lerini teslim aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kırgızistan'a Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'lar (silahlı insansız hava araçları) teslim edildi.

Kırgızistan'a Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 Siha'lar (silahlı insansız hava araçları) teslim edildi.

Kırgızistan'ın Türkiye'den satın aldığı Baykar üretimi Bayraktar TB2 Siha'lar Kırgızistan'a teslim edildi. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Muhafız Hizmetinde kullanılmak üzere alınan Bayraktar TB2 Siha'ları inceledi. Cumhurbaşkanı Caparov'a Siha'ların çalışma sistemi hakkında bilgi verildi ve örnek uçuş gösterildi. Tamamen bütçe kaynaklarıyla satın alınan TB2 Siha'ların devlet sınırlarının korunması dahil ülkenin savunması için kullanılacağı aktarıldı.

Ekim ayında duyurulmuştu

Ulusal Güvenlik Devlet Hizmeti Başkanı Kamçıbek Taşiyev, 21 Ekim'de yaptığı açıklamada, Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA satın aldıklarını ve bunların yakın zamanda teslim edileceğini duyurarak, "Türkiye'de bizim için Bayraktar SİHA'lar yapılıyor. Bu araçlardan dünyada 5 ülkede var. Bunlardan biri de bizim ülkemiz olacak. Bu SİHA'lar yakında ülkemize gelecek" ifadelerini kullanmıştı. Taşiyev, söz konusu SİHA'ları kullanacak kişilerin Türkiye'de eğitim aldığını belirtmişti. - BİŞKEK

Kırgızistan, Bayraktar TB2'lerini teslim aldı

Kırgızistan, Bayraktar TB2'lerini teslim aldı

Kırgızistan, Bayraktar TB2'lerini teslim aldı

Kırgızistan, Bayraktar TB2'lerini teslim aldı

Kırgızistan, Bayraktar TB2'lerini teslim aldı

Kırgızistan, Bayraktar TB2'lerini teslim aldı

Kırgızistan, Bayraktar TB2'lerini teslim aldı

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