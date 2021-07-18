Kırgızistan Basketbol Milli Takımı dostluk maçı için KKTC'ye geldi
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Kırgızistan Basketbol Milli Takımı dostluk maçı için KKTC'ye geldi

Kırgızistan Basketbol Milli Takımı dostluk maçı için KKTC'ye geldi
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kırgızistan Basketbol Milli Takımı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Basketbol Milli Takımı ile dostluk maçı yapmak üzere KKTC'ye geldi.

Kırgızistan Basketbol Milli Takımı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Basketbol Milli Takımı ile dostluk maçı yapmak üzere KKTC'ye geldi.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit ile Kırgızistan Basketbol Federasyonu Başkanı ve Antrenörü Bahtiyar Kadırov, Ercan Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı.

Basın açıklaması sırasında Kırgızistan takımı heyeti de hazır bulundu.

Arıklı, yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'ye gelerek, çok önemli mesajlar vereceğini söyledi.

Tarihi günlerden birini yaşadıklarına ve uzun zamandan bu yana gerçekleşmeyen bir etkinliği hayata geçireceklerine işaret eden Arıklı, KKTC Milli Takımı'nın bir başka ülkenin milli takımı ile maç yapmasına imkan sağladıklarını kaydetti.

Arıklı, KKTC Basketbol Milli Takımı'nın tarihinde ikinci kez Kırgızistan Basketbol Milli Takımı ile maç yapacağını hatırlatarak, iki takımın bu hafta iki maç yapacağını bildirdi. İlk maçın 19 Temmuz, diğer maçın ise 21 Temmuz'da olacağını ifade eden Arıklı, KKTC'ye uzun yıllardan bu yana uygulanan spor ambargosunu dost ve kardeş Kırgızistan Cumhuriyeti ile deleceklerini belirtti.

Bu tarz spor etkinlilerinin arkasının geleceğini vurgulayan Arıklı, gerek Kırgızistan gerekse diğer bölge ülkeleriyle tüm spor dallarında buna benzer etkinlikleri yapacaklarını söyledi.

"Kıbrıs Türk sporcularının önündeki aşağılık ambargoları kaldırmış olacağız." diyen Arıklı, her zaman yanlarında olan Kırgızistan halkına selamlarını ileterek, teşekkür etti.

Kırgızistan Basketbol Federasyonu Başkanı ve Antrenörü Bahtiyar Kadırov da KKTC'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Kırgız toplumunun ve basketbol heyetinin adına davet için teşekkür etti.

Kadırov, dostluk, birlik ve beraberlik maçında herkesin güzel vakit geçirmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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