Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. yılı anısına Er Manas heykeli dikildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. yılı anısına Er Manas heykeli dikildi

İhlas Haber Ajansı / Sadettin Aliusta - Haberler | Kültür Sanat

Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. yılı anısına Er Manas heykeli dikildi Ankara'da Kırgızistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30'uncu yılı anısına Er Manas heykelinin açılışı yapıldı.

Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. yılı anısına Er Manas heykeli dikildi

ANKARA - Ankara'da Kırgızistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30'uncu yılı anısına Er Manas heykelinin açılışı yapıldı. Heykel Açılışında Kırgızistan Büyük Elçisi Kubanıçbek Ömüraliyev ve Keçiören Belediye Başkanı eşliğinde heykelin üstündeki kırmızı örtü indirilerek misafirlerin ve halkın beğenisine sunuldu.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Kalaba Kent Meydanı'nda Kırgızistan Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü'nün 30'uncu yıl dönümü dolayısıyla Er Manas heykelinin açılışı yapıldı. Açılışa Kırgızistan Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev ve çok sayıda ülkenin büyükelçisi katıldı. Heykel açılışı yapıldıktan sonra katılımcılar Manas sergisini gezdiler.

Er Manas destanı Keçiören'de yaşayacak

Keçiören Belediyesi tarafından Kırgız Cumhuriyetinin bağımsızlığının 30'uncu yılı anısına inşa edilen Er Manas heykelinin açılışında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Manas destanı bizim çocukluğumuzda okuduğumuz bir destandır. Tarih ve edebiyat kitaplarımızda Manas destanı okutulmuştur ve dünyanın en uzun destanıdır. Bir taraftan devlet yönetimi bir taraftan insan yönetimi bir taraftan da insani değerleri anlatan; 840 yılında oluşmaya başlamış bugüne kadar gelen, gelirken de söylenilenlerin ne kadar doğru ve gerçek olduğu zamanla anlaşılan bir destandır." dedi.

Ömüraliyev, "Türkiye Kırgızistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkedir"

Er Manas heykelinin açılışından duyduğu memnuniyeti dile getireren Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, "Bugün Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30'uncu yılını kutlamak için Türk kardeşlerimizin başkenti Ankara'nın Keçiören ilçesinde Manas heykelinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu heykel iki kardeş halkın yüzyıllarca devam eden ebedi dostluğunun bir simgesidir. Manas atamızın heykelinin Ankara'da açılmasına katkı sağlayan bütün Türk ve Kırgız vatandaşlarımıza, cumhurbaşkanlarımıza ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a gönülden teşekkür ederim. Tarih sayfalarına bakacak olursak 30 yıl önce 31 Ağustos 1991 tarihinde Kırgızistan bağımsızlığını ilan etti. Kırgızistan'ın 2300 yıllık bir tarihi vardır. Türkiye Kırgızistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkedir. İşbirliğimiz 30 yıldır her alanda başarıyla gelişmektedir. Manas heykelinin dikilmesi kardeşlik bağların güçlenmesine ve ortak kültür değerlerimizin korunmasına katkı sağlayacaktır. Manas destanı kendi özgürlüğü, bağımsızlığı ve namusu için mücadele eden Kırgız halkının kahramanlık savaşının muhteşem bir hikayesidir. Tartışılmaz bir hatıra olarak kabul edilir." diye konuştu.

Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. yılı anısına Er Manas heykeli dikildi
Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. yılı anısına Er Manas heykeli dikildi
Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. yılı anısına Er Manas heykeli dikildi
Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. yılı anısına Er Manas heykeli dikildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadettin Aliusta

MHP lideri Bahçeli: Kabil emniyetli değilse Ankara güvende olamaz
MHP lideri Bahçeli: Kabil emniyetli değilse Ankara güvende olamaz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Yaşar Güler Emine Erdoğan Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Derya Baykal Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Öztürk Mesut Özil Abdullah Avcı Enner Valencia Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. yılı anısına Er Manas heykeli dikildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 19:18:01. #1.15#

title