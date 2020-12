Kırgınlık sözleri 2021! En etkileyici kırgınlıkla ile ilgili sözler

Kimi zaman birinin yaptığı bir şey veya söylediği bir şey bizi çok kırar. Özellikle de bu şey eşimiz, sevgilimiz gibi sevdiğimiz birinden geliyorsa. Bu gibi durumlarda kendimizi ifade etmekte zorlanırız. Kırgınlık sözleri içeriğimizde kendinizi daha iyi ifade edeceğiz etkileyici kırgınlıkla ile ilgili sözler bulunmaktadır.

KIRGINLIK SÖZLERİ

-Artık gelme. Çünkü hayallerim bile sana kırgın.



-Hayat kırgınlık için yaşanılmıyor, bu kırgınlığa son verelim mi?



-Gözlerimden tut da ciğerlerime kadar kırgınım. Can Yücel



-Ne kadar kırgın olsam da sana bir şey diyemiyorum.

-Dal rüzgârı affetse bile dal kırılmıştır bir kere.



-Bende hakkın kaldıysa eğer, sevildiğin günlere say.

-Kızgınlığım geçer de kırgınlığıma çare bulamıyorum.

-Önemsedikçe yitirdiğim insanlar var.

Kırgınlık sözleri 2021! En etkileyici kırgınlıkla ile ilgili sözler

-Kırık kalpler hikâyesi kısa olur. Ne olsun derler "hiç" dersin, biter.

-Kızgınlık çok gürültülüdür, oysa kırgınlık ne kadar da sessiz.

-Tek başına hayatı öğrenen insanı, kimse yokluğuyla korkutamaz.



-Hiç bir sevap mutlu etmedi ki beni, seninle girdiğimiz günahlar kadar.

-Artık yazdıklarımda arama kendini! Çünkü ben, suskunluğuma gömdüm seni.

-Gönül ne kadar affet dese de, kırgınlık baki kalıyor bazı konularda.

-Kimseden bir şey bekleme, böylece asla hayal kırıklığı yaşamazsın.



-Kalbini kırıyor diye üzülme; beklide hak etmediği yerden çıkmaya çalışıyordur.

-Ne olursa olsun kırgın kalmayalım, kırgınlık olmasın aramızda canım sevgilim.

Kırgınlık sözleri 2021! En etkileyici kırgınlıkla ile ilgili sözler

Sana seni anlatamam isyan edersin aşkı tekrar istemem ziyan edersin.

Ne mi yapıyorum? Alçalan insanların, yükselen değerlerinden 'uzak' duruyorum.



Kelimelerinle ruhumda açtığın yarayı, aynı ağızdan çıkan sözlerinle nasıl iyileştireceksin?

Seni o kadar çok seviyorum ki aşkım, kırgınlık olsa da aramızda, bu can sana feda bir tanem.

Kime ne emanet ettiysek, ya kırdı ya da kaybetti. Anladım ki emanete en güzel bakan Allah idi.

Ve seni asla affetmeyeceğim. Ciğerimi söken bu kırgınlıkları bana yaşattığın için!

Hani derler ya; insan sevdiğine hiç kırılır mı? Aslında insan en çok sevdiğine kırılır.

En çok sana kırılıyorum diyemediğimizden, bir tek sana kızamıyorum dediğimiz anlar vardır.

Kırgınlık yüreğe vurunca dil suküt eder, ağrısı bedeni sarsa da acısı gözünden düşer. Rasim Yılmaz

O kadarını da yapmaz diye düşündüğüm herkes tam olarak o kadarını yaptı. İcarus

Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun peki ne kadar kırgın olduğumu biliyor musun?

Kırgınlık sözleri 2021! En etkileyici kırgınlıkla ile ilgili sözler

Her şeyin kadar değil değeri kadar seveceksin. Çünkü beklentin ne kadar çok olursa o kadar kırılırsın.

Ben, senin ilkokul yıllarında durmadan yere düşürdüğün kurşun kalem gibiyim. Dışı sapasağlam, içi paramparça!

Kırılan yürekler düzelir elbet, yüreği kıran kelimeler akıldan gitmez buda bir gerçek!

Kırgınlıklarım var benim anlatmaya kelimelerin bile yetmeyeceği ve ben hepsine neyse deyip susuyorum.

Kalbim ağrıyor canım yanıyor gönlüm kırık… Sen nasılsın bilmiyorum ama ben iyi bakamadım kendime. Allah'a emanetim.

Yaşarken kıymetim bilinmemişse, dost olup kalbime girmemişse, severek yüzüme gülünmemişse. Neyleyim ölünce gözyaşını.

Kırgınım. Kime olduğunu, neden olduğunu bilmeden… Belki hayata, belki kendime, belki de kıymet bilmeyen herkese.

Kırgınlık sözleri 2021! En etkileyici kırgınlıkla ile ilgili sözler

Bilirsin, kimsenin hakkı kalmaz kimsede. Ne bir milim ileri, ne bir milim geri. Tam beni kırdığın yerden kırarlar seni.

Bu yüreğe bu kadar acı fazla dersin bazen kendine. Ama hata bizde… Küçücük bir yürekle kocaman sevmek ne haddimize!

Buruk kalbim düzelmez bu sözlerinle asla, sana ben inandım sevdim ama sen harcadın beni, sevgi yolunda dönme bana bir daha.

Garip değil mi? Ulaşamayacağımız kadar yüksekte sandığımız kişiler, aslında eğilemeyeceğimiz kadar alçaktadır. V. Hugo

Kalp kırmak o kadar kolay ki bir hata yaparsın hemen kırılır peki ya o kırılan kalbi düzeltmek kırmak kadar kolay mıdır?

Ne rüzgârıma tül, ne fırtınama talan lazım! Ne tahtıma kul, ne bahtıma yalan lazım! Bana bir ben, bir de beni anlayan lazım.

Kırgınlık sözleri 2021! En etkileyici kırgınlıkla ile ilgili sözler

Doğruları söylediğimde kırılacaksan bana, durma kırıl tuz buz ol karşımda! Ama bu sözlerimi unutma aşk emek ister kelime değil!

Gerçekleştirmeye yüreğin yetmiyorsa lütfen benimle hayal kurma! Karşındaki bir kişilik ve kırdığın şey bardak değil kalp!

Gittim! Şimdi bir mevsim değil, bir hayat girdi aramıza, ne sen dönebilirsin artık geriye, nede ben kapıyı açabilirim sana.

Keşke yalan söylemeseydin bana, keşke gözlerime bakarken seni seviyorum demeseydin bana!!! Yalancı sevgilinin yalancı gözleri!

Kırgınlık değil içimdeki sevgilim sadece sözlerin dokundu yüreğime inceden… Dal kırıldığı yerden, insan da kırıldığı kalpten koparmış.

Kimseye kırılma ve suçlama! Suçlanacak biri varsa o da sensin. Sonuçta o sana küçük bir umut verdi sen ise ona her şeyini verdin.

Ne yürek kaldı sana verecek, ne de inancım kaldı seninle bu yolda gidebilecek, kızgınlıklarım içimde kor oldu seni toprağa gömecek.

Küskünlüğüm hayata değil, içindeki beş para etmez insanlara. Bıkkınlığım ise, onların yüzüne bakmak zorunda kalmam aslında. Cemal Süreya

Kırgınlık sözleri 2021! En etkileyici kırgınlıkla ile ilgili sözler

Ben kusursuz doğmadım, acemi ve sakardım. İyi bir insan olmaya, vicdanımı temiz tutmaya çabalarken kırıldım. Hayat çok ince çok kırılgan… İnci Aral

Dal istediği kadar güçlü olsun, rüzgâr istediği an kırabilecek güçtedir. Sen istediğin kadar güçsüz ol kalbimi kıracak kadar güçlü sözlerin.

Suskunluğun süresi bilinmez, ne kadar istersen o kadar susulur. Lâkin kırgınlık muammadır, süresi erken dolar ve o en sevilen bile unutulur.

Adeta bir silgi gibi ben tükendim. Başkalarının yaptıkları yanlışları silmeye çalıştım, mürekkeple yazmışlar oysa. Ben kurşun kalem silgisiydim, azaldığımla kaldım.

Kırgınlık sözleri 2021! En etkileyici kırgınlıkla ile ilgili sözler

Seni seviyorum diye başlayan ve ama diye devam eden cümlelerden bıktım seviyorsan seviyorsundur aması olmaz bu işin üstelik bir cümlenin sonunda ama varsa bir önceki yargının hiç bir hükmü yoktur artık.

Sus gönlüm. Bütün bu susmalarına karşılık her şeyin hayırlısının olacağına inanarak sus. Her susuşun bir cevap olsun. Her susuşun sabrın olsun. Her susuşun duan olsun.

İnsanların hayatlarına sorgusuz sualsiz girip sonra da darmadağın edip hiç bir şey söylemeden çekip gidenlerden nefret ediyorum. Böyle misin sende gerçekten gitmek mi istiyorsun?

NOT : Sizlerin de bildiği Kırgınlık sözleri, varsa yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. Şimdiden teşekkürlerimizi iletiyoruz.