Kiraz ve vişneler dallarında çürüyor

Üreticiler, son 2 yıldır kiraz ve vişneleri çürüten hastalığın sebebinin araştırılmasını istiyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kiraz ve vişneler dallarında çürüyor. Çiftçiler, son iki yıldır meydana gelen olayın araştırılmasını istiyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kiraz ve vişne yetiştiren Kocçağız mahallesinde dikili bulunan yaklaşık 5 bin ağacın ürünü dallarında çürüyor. Yaklaşık 30 hanenin bulunduğu mahallenin sakinleri, tek gelir kaynakları olan kiraz ve vişnelerin dallarında çürümesine çok şaşırdıklarını belirterek, olayın sebebinin araştırılmasını istiyor. Her yıl aynı şekilde kiraz ve vişne bahçelerinin bakımını yaptıklarını anlatan mahalle sakinlerinden Mehmet Keyifli, son 2 yıldır meyvelerin çürüdüğünü ifade etti. Keyifli, "Bu çürüme bir günde başladı. Neden oldu, nasıl oldu bizde anlamadık şu günlerde hasat zamanıydı ancak çürüme nedeniyle meyveler ağaçta kaldı. Dallardaki vişneler ve kirazlar kokmaya başladı. Ağaçları zamanında ilaçladık. Köydeki arkadaşlarımızda her zaman yaptığımız gibi ilaçlamayı gerçekleştirdi. Ziraat mühendislerine danışarak, bir çiçek döneminde, birde meyvelerin yeni yeni olgunlaştığı dönemde ilaçlamaları yaptık" dedi.

Geçen yıl 3 ton bu yıl ise yaklaşık 10 ton ürünün heba olduğunu söyleyen Keyifli, kendi imkanları ile yaptıkları araştırmada ürünleri bu hale getiren hastalığı tespit edemediklerini kaydetti. Çürümenin geçen yıla göre bu yıl 3-4 kat daha fazla olduğuna vurgu yapan Keyifli, "Daha önceki yıl da bu tip bir hastalık oldu. Ancak bu kadar yoğun bir şekilde olmamıştı. Şahsıma ve kardeşime ait toplam 300 ağacım vardı. Hepsi heba oldu. Şuanda zararım en az 15 bin TL" şeklinde konuştu.

Kiraz ve vişne üreticilerinden Mehmet Selvi ise, topladıkları meyvelerin ise alıcı bulamadıklarını kaydederek, "Arkadaşlarımızın çoğu hasat ettikleri kirazları hastalıkla olduğu satamıyor. Kirazlar çöpe gidiyor. Kirazların toptan olarak kilosu 3.5 TL'den, perakende olarak ise 5 TL'den satılıyor.Ama bu hastalıkları meyveleri kimseye satmak istemiyoruz. Diğer taraftan da bizler büyük bir mağduriyet yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hastalığın son yıllarda bölgede değişen iklim koşullarından oluştuğunu tahmin ettiklerini belirten çiftçiler, yetkililere seslenerek bayram sonrasında hastalığın araştırılmasını da istedi.