Kiraz Paketleme Tesisi ve Soğuk Hava Deposunun Temeli Törenle Atıldı

TOKAT (Habermetre) - Valiliğimiz koordinesinde Tokat merkeze bağlı Akyamaç Köyünde yapılacak olan Kiraz Paketleme Tesisi ve Soğuk Hava Deposunun temeli düzenlenen törenle atıldı.

Akyamaç, Kömeç, Kemalpaşa, Yayladalı ve Kocacık köyleri ortaklığında, İl Özel İdaresi, OKA ve Tkdk destekleriyle kazandırılacak Kiraz Paketleme Tesisi ve Soğuk Hava Deposunun temel atma törenine Vali Dr. Ozan Balcı, Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, tarım teşkilatı temsilcileri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende TKDK İl Koordinatörü Fevzi Çiçek, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, Tokat Milletvekili Mustafa Arslan konuşma yaptı.

Vali Dr. Ozan Balcı, yaptığı konuşmasında, Tokat merkeze bağlı Akyamaç Köyüne kazandırılacak çiftçiye çok büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Tarımın, çiftçinin ve üreticinin dostu olduklarını kaydeden Vali Dr. Ozan Balcı "Çiftçimizin zenginleşmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Tokat 7 tane ovası 3 tane nehri olan bir tarım memleketi. Tokat'ta cevizden seracılığa, çilekten kaba yem bitkilerine kadar çok güzel işler yapıldı. Ama bu yetmez şu an 10 milyon 70 bin meyve fidanı yetiştiriyoruz. Badem, ceviz, kiraz, şeftali, alıç, hünnap, kuşburnu, kızılcık olmak üzere. Bizim tüm Türkiye'yi besleyecek ovalarımız, topraklarımız var. Bize 100 tane daha depo lazım. Hedefimizi de böyle koyuyoruz. 5 yıl sonra bizim 100 tane soğuk hava depomuzun olması lazım. Bu konuda hepimize çok büyük görevler düşüyor.

Onun dışında koyun projemiz çok güzel gidiyor. Projemiz hem Türkiye'ye örnek oldu hem de 824 çiftçiye 73 bin 500'e yakın koyun dağıtıldı. Sıfır faizli, 2 yıl ödemesiz, 7 yıl vadeli 108 milyona yakın da kredi kullanıldı. Bunlar devletimizin, milletimizin imkanları. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız küçükbaş hayvancılıkta 2020 yılını hamle yılı ilan etti. Tokat'ta bu doğrultuda en büyük hamlesini gerçekleştirdi.

Yapılmakta olan barajlar ve göletler tamamlandığında, arazi toplulaştırmalar bittiğinde, havalimanı açıldığında Tokat'ın mevcut tarımsal üretiminin iki üç katına çıkacağını, çiftçilerimizin de iki kat zenginleşeceğini düşünüyorum. TKDK'dan 120 milyon hibe alındı. Erbaa'da 17 milyon hibe çiçekçilere destek verdik. Şimdi bin dönüm de çiçek serası kuruyoruz. Türkiye'nin sayılı çiçek üretim yerlerinden birisi de olacağız. Bu da çok önemli.

9 bin dönüm asma bağımız var ama yetmez bunu daha da arttıracağız. Başçiftlik'te bin dönüm alanda meyve bahçesi kurduk. Orada hedefimiz de 30 bin dönüm alanda meyve bahçsi kurmak. Çiftçimizin yanındayız, destekçileriyiz.

Arıcılıktan büyükbaş, küçükbaş hayvancılığa çok güzel işler üretiyoruz. Bundan sonraki hedefimiz büyükbaş hayvancılığa bir model geliştirmek. İkincisi üniversitemizle birlikte Tarım Teknokent kurmak ve kendi tohumlarımızı üretmek. Çünkü hedefimiz Tokat'ı ihracata dayalı tarımsal sanayinin merkezi haline getirmek. Çiftçileri, ovaları, suyu ile beraber Tokat paha biçilemez bir değerde. O yüzden biz bu hedeflerimizi gerçekleştirebiliriz. Nihai hedefimiz ihracata dayalı tarımsal sanayiyi kurmak. Bir diğer hedef de dünya ölçeğinde gıda OSB'yi kurmak. Tüm bu hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizde inanıyorum ki şehrimiz ve çiftçimiz zenginleşecek. Biz bir aileyiz ve hedeflerimizi büyük koyuyoruz. Bizim amacımız memleketin, milletin imarına, inşasına, ihyasına ve insanımızın zenginleşmesine katkı sağlamak. Bizim aile olarak bu işleri desteklememiz ve yüreklendirmemiz lazım. Hedefimizi doğru belirlersek aşamayacağımız hiçbir engel yok. Aklı, bilimi, kültürü, sanatı çiftimizin geleneksel bilgisiyle, alın teriyle, vatan millet sevgisiyle birleştirdiğimiz zaman Tokat'ın önü açık. Tokat'ı her anlamda Türkiye'nin yıldızı yapacağız. Tekrar bu ve buna benzer değerli tüm projelerimizin ilimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. " dedi.

Yapılan konuşmaların ardından tesisin temeli dualarla atıldı. 15 Kasım 2021 Haber : Gülay KARTAL Foto: M. Sefa ŞEKER

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