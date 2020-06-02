Kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif! "Ya benim ol ya da evden çık"
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Kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif! "Ya benim ol ya da evden çık"

ABD'de, koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca insan geçici süre işsiz kaldı. Bu süreçte ülkede kiracılara yönelik cinsel taciz şikayetlerinde yüzde 13'lük artış görüldü. Ulusal Adil Konut İttifakı'na konuşan taciz mağduru bir kadın, "Eğer onunla cinsel ilişkiye girmeseydim, beni kapının önüne koyacaktı" dedi.

Kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif!
02.06.2020 17:54 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:58

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca insan geçici olarak işsiz kaldı. Başta Avrupa ve Amerika'da yaşanan işsizlik oranlarındaki büyük artış nedeniyle kirada yaşayan insanlar ev sahiplerinin ahlaksız tekliflerine maruz kalıyor. Bir kadın ev sahibiyle sırf bu yüzden cinsel ilişkiye girdiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Kovid-19 kısıtlamalarının uygulamaya konduğu mart ortalarından bu yana milyonlarca işsizlik başvurusu yapıldı. ABD'lilerin yaklaşık üçte birinin nisan ayının ilk 5 gününde ev kirasını ödeyemediği bildirildi.

Korona virüs günlerinde yüzde 13 arttı

Ulusal Adil Konut İttifakı (NFHA) tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, ABD'de Kovid-19 krizi süresinde kiracılara yönelik cinsel taciz şikayetlerinde yüzde 13'lük bir artış görüldü. NFHA internet sitesinde ev sahiplerinin cinsel tacizine maruz kalan kiracıların paylaşımına açık bir podcast projesi başlatıldı.

"Onunla seks yapmasam evden atacaktı"

NFHA'e konuşan taciz mağduru bir kadın, ev sahibinin kendisini evinden çıkarmamak için onunla cinsel birliktelik yaşamasını istediğini anlattı. Kadın, "Eğer onunla cinsel ilişkiye girmemiş olsaydım, beni kapının önüne koyacaktı. Yalnız bir anne olarak başka şansım yoktu. Evimi kaybetmek istemedim" şeklinde konuştu.

İnternet sitelerinde reklamlar başladı

Artan konut kiraları, "seks karşılığı kira" taleplerinin de son yıllarda artmasına neden oldu. Yardım kuruluşları, çevrim içi sitelerde seks karşılığı ücretsiz konaklamaya yönelik reklamların yer aldığını bildiriyor.

Dünya Manşet

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