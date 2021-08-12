'Kiralık ev arıyoruz' diyerek 158 bin liralık ziynet eşyası çalan 7 kişi yakalandı
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'Kiralık ev arıyoruz' diyerek 158 bin liralık ziynet eşyası çalan 7 kişi yakalandı

'Kiralık ev arıyoruz' diyerek 158 bin liralık ziynet eşyası çalan 7 kişi yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de son bir ayda kiralık daire arama bahanesiyle girdikleri 10 evden 158 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 6'sı kadın 7 kişi yakalandı.

KAYSERİ'de son bir ayda kiralık daire arama bahanesiyle girdikleri 10 evden 158 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 6'sı kadın 7 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinde son bir ayda girilen evlerden 158 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Ev sahiplerinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Olayların gerçekleştiği apartmanların güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlığı L.K., S.Ç., D.K., D.D.,B.G., E.K. ve K.Ç'nin yaptığı belirlendi. Polis, şüphelilerin kiralık ev arama bahanesiyle girdikleri binalarda, çelik kapıların kilitlerini kartla bozduklarını ve hırsızlığı gerçekleştirdiklerini tespit etti. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 24 ekip, 57 polisin katıldığı operasyonda, 6'sı kadın 7 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


'Kiralık ev arıyoruz' diyerek 158 bin liralık ziynet eşyası çalan 7 kişi yakalandı
'Kiralık ev arıyoruz' diyerek 158 bin liralık ziynet eşyası çalan 7 kişi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç

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