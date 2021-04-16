Kiraladığı evi kumarhaneye çevirdi; içerdekilere ceza yağdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kiraladığı evi kumarhaneye çevirdi; içerdekilere ceza yağdı

Kiraladığı evi kumarhaneye çevirdi; içerdekilere ceza yağdı
Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun - Haberler | Güncel

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde 'kardeşim oturacak' diyerek 250 liraya kiraladığı evi, kumarhaneye çevirdiği belirlenen A.E., 'kumar oynatmak ve oynanması için yer temin etmek' suçundan gözaltına alındı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde 'kardeşim oturacak' diyerek 250 liraya kiraladığı evi, kumarhaneye çevirdiği belirlenen A.E., 'kumar oynatmak ve oynanması için yer temin etmek' suçundan gözaltına alındı. Evdeki 12 kişiye maske ve sosyal mesafe kuralını ihlalden 48 bin 600 lira, bunlardan kumar oynadığı belirlenen 8'ine ise ayrıca 8 bin 16 lira ceza uygulandı.

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri  A.E.'nin Seyitharun Mahallesi'nde kiraladığı evi, pandemiyi fırsat bilip kumarhaneye çevirdiği bilgisini aldı. Bunun üzerine dün eve operasyon düzenleyen polis, çok sayıda iskambil kağıdı ele geçirirken masalardaki bir miktar paraya da el koydu. Polis, kumar oynadığı belirlenen 8 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre toplam 8 bin 16 lira, evdeki 12 kişiye maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal suçundan 48 bin 600 lira olmak üzere toplam 56 bin 616 lira para cezası uyguladı.

'Kardeşim oturacak' diye evi 250 liraya kiraladığı öğrenlien  A.E. ise 'kumar oynatmak ve oynanması için yer temin etmek' suçundan gözaltına alındı.  

 


Kiraladığı evi kumarhaneye çevirdi; içerdekilere ceza yağdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Nur Sürer Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Ryan Babel Bülent Uygun Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kiraladığı evi kumarhaneye çevirdi; içerdekilere ceza yağdı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 18:05:02. #1.16#

title