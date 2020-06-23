Kinoa nedir? Kinoa nasıl tüketilir? Kinoa faydaları nelerdir? Kinoa neye iyi gelir?
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Kinoa nedir? Kinoa nasıl tüketilir? Kinoa faydaları nelerdir? Kinoa neye iyi gelir?

Kinoa, yüksek oranda protein barındırması nedeniyle günümüzün en çok tercih edilen besinlerinden biridir. Diyet listelerinde görmeye artık alıştığımız kinoa, sağlıklı bir yaşam vaat ediyor. Peki, Kinoa nasıl tüketilir? Kinoa faydaları nelerdir? Kinoa neye iyi gelir? Kinoa nedir?

Kinoa nedir? Kinoa nasıl tüketilir? Kinoa faydaları nelerdir? Kinoa neye iyi gelir?
23.06.2020 14:47 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:51

Tahıl ve tohum grubundaki gıdalar arasında en besleyicisi olan kinoa, diyetisyenlerin de öncelikli tüketim tavsiyelerinden biri.İşte kinoanın faydaları ve özellikleri.

KİNOA NEDİR?

Yüksek besin değerlerine sahip olan kinoa, tahıl zannedilse de aslında pancar ve ıspanak gibi bir bitki türüdür. Binlerce yıldan bu yana tüketilen kinoa, özellikle Güney Amerika yerli halkları tarafından tüketilmektedir. Zaman içinde tanınan kinoa, diğer kıtalarda da tüketilmeye başlanmıştır.

Kinoa nedir? Kinoa nasıl tüketilir? Kinoa faydaları nelerdir? Kinoa neye iyi gelir?

FAYDALARI

Kinoa, C, B, A,K, D ve E vitaminlerini içermektedir.

Çok yüksek protein içermesi ve içerdiği proteinin hayvansal olmaması, vejetaryenler için önemli bir besin kaynağı olmasını sağlamıştır.

Düşük oranda kalorili, yüksek oranda liflidir.

Glutensiz içeriği ile çölyak hastaları için bir çözüm olmaktadır.

B2 vitamini içerir.

Demir bakımından zengin olması ile beyin sağlığını olumlu etkiler.

Manganez ve magnezyum içeriği, damarları rahatlatır.

Kolesterolü düşürücü etki yapar.

Kinoa nedir? Kinoa nasıl tüketilir? Kinoa faydaları nelerdir? Kinoa neye iyi gelir?

KİNOA BESİN DEĞERLERİ

100 gram kinoada:

120 kalori

64.0 mg magnezyum

0 kolesterol

2 gram yağ

7 gram karbonhidrat

11 gram besin lifi

1.1 mg çinko

0.2 mg bakır

0.6 mg manganez

0.1 mg riboflavin

0.4 mg niasin

0.1 mg B6 vitamini

42.0 mcg folat

0.6 mg E vitamini

0.1 mg tiamin

172 mg potasyum

7.0 mg sodyum

17.0 mg kalsiyum

1.5 mg demir

4,4 gram protein vardır.

Kinoa nedir? Kinoa nasıl tüketilir? Kinoa faydaları nelerdir? Kinoa neye iyi gelir?

KİNOA NASIL TÜKETİLİR?

Kinoa tüketilirken öncelikle onu saran ve acı tadı olan bölge temizlenmelidir. Çekirdeği saran acı bölge temizlendikten sonra süzgeçte yıkanarak temizlenmelidir. Sonra normal pirinç gibipişirilebilir. Farklı damak tatları için değişik pişirme ve tüketme şekilleri de vardır.

Kinoa nedir? Kinoa nasıl tüketilir? Kinoa faydaları nelerdir? Kinoa neye iyi gelir?

ÇİĞ Mİ PİŞMİŞ Mİ?

Kino çiğ veya pişmiş şekilde tüketilebilir. Ancak çiğ hali pişmiş haline göre daha yüksek besin değerlerine sahiptir.

100 gram pişmiş kinoada:

120 kalori

Su oranı yüzde 71.6

100 gram çiğ kinoada:

268 kalori

Su oranı yüzde 13,3

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