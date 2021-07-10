Bağımsız-Maden İş Sendikası Genel Başkanı Çetin toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bağımsız-Maden İş Sendikası Genel Başkanı Çetin toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı / Nevra Uçkaç - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Soma ilçesindeki kazada hayatını kaybeden Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin (43) İzmir'in Kınık ilçesinde toprağa verildi.

MANİSA'nın Soma ilçesindeki kazada hayatını kaybeden Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin (43) İzmir'in Kınık ilçesinde toprağa verildi.

Kıdem, ihbar tazminatları ve ücret alacakları için Soma ilçesinden Ankara'ya giden, dönüş yolunda ise kaza geçiren madencilerden Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ile Ali Faik İlter, yaşamını yitirdi. Ali Faik İlter, dün Soma'da toprağa verildi. Tahir Çetin için ise, bugün İzmir'in Kınık ilçesinde tören düzenlendi. Tahir Çetin'in cenazesi, helallik alınmak üzere Türkcedit Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Çetin'in evinin önüne gelen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, madende yaralanan İdris Sarıkaya ve Ali Kandemir ile sohbet etti. Evin önünde toplanan çok sayıda sendika temsilcisi ve madenci, aileye başsağlığı diledi. 3 oğlu bulunan Tahir Çetin'in halası Makbule İçke, cenazeyi beklerken fenalaştı ve yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Alevi dedesi Naci Yüksel tarafından okunan duanın ardından Çetin'in cenazesi, Kınık'ın Fatih Mahallesi'nde bulunan cemevine getirildi. Eşi Nursel Çetin, tabuta sarılarak dua etti. Cemevinde düzenlenen törene, Manisa Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen ile CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, HDP İzmir Milletvekili Musa Piroğlu, Züleyha Gülüm ile çok sayıda vatandaş katıldı. Çetin'in cenazesi daha sonra Arpaseki Mezarlığı'na defnedildi.


Bağımsız-Maden İş Sendikası Genel Başkanı Çetin toprağa verildi
Bağımsız-Maden İş Sendikası Genel Başkanı Çetin toprağa verildi
Bağımsız-Maden İş Sendikası Genel Başkanı Çetin toprağa verildi
Bağımsız-Maden İş Sendikası Genel Başkanı Çetin toprağa verildi
Bağımsız-Maden İş Sendikası Genel Başkanı Çetin toprağa verildi
Bağımsız-Maden İş Sendikası Genel Başkanı Çetin toprağa verildi
Bağımsız-Maden İş Sendikası Genel Başkanı Çetin toprağa verildi
Bağımsız-Maden İş Sendikası Genel Başkanı Çetin toprağa verildi
Bağımsız-Maden İş Sendikası Genel Başkanı Çetin toprağa verildi
Bağımsız-Maden İş Sendikası Genel Başkanı Çetin toprağa verildi
Bağımsız-Maden İş Sendikası Genel Başkanı Çetin toprağa verildi
Bağımsız-Maden İş Sendikası Genel Başkanı Çetin toprağa verildi
Bağımsız-Maden İş Sendikası Genel Başkanı Çetin toprağa verildi
Bağımsız-Maden İş Sendikası Genel Başkanı Çetin toprağa verildi
Bağımsız-Maden İş Sendikası Genel Başkanı Çetin toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nevra Uçkaç

Motosiklet kazasında ölen Dilara, 'Yunus' polisi olmak istiyormuş
Motosiklet kazasında ölen Dilara, "Yunus" polisi olmak istiyormuş
İzmir Foça'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
İzmir Foça'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı Melisa Döngel Mahsun Kırmızıgül
Spor Salih Uçan Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Mario Balotelli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bağımsız-Maden İş Sendikası Genel Başkanı Çetin toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 16:08:40. #1.16#

title