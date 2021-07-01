Kınıklı çömlek ustaları hünerlerini sergiledi
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Kınıklı çömlek ustaları hünerlerini sergiledi

Kınıklı çömlek ustaları hünerlerini sergiledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Aydın'ın Karacasu ilçesinde düzenlenen 1. Uluslararası Kırmızı Eller Çömlek ve Sanat Çalıştayına katılan Bilecikli çömlek ustaları hünerlerini sergiledi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde düzenlenen 1. Uluslararası Kırmızı Eller Çömlek ve Sanat Çalıştayına katılan Bilecikli çömlek ustaları hünerlerini sergiledi.

Etkinliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden çömlek ustaları, hat ve ebru sanatçıları, heykeltıraş ve ressamlar katıldı. Karacasu'da Bilecik'i temsil eden Kınık köyünde çömlekçilik yapan çömlek ustaları İlhan Öztürk, Semih Baydemir ve Hüseyin Nassan'ın standı ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Çalıştaya katılan çömlekçi ustaların hünerlerini sergilediği yarışmada, Suriye'deki savaşlar nedeni ile İdlib'den Bilecik'e göç eden çömlek ustası Hüseyin Nassan birinci oldu. Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, çömlek ustalarının katıldığı yarışmada birinci olan Hüseyin Nassan'ı ödüllendirdi.

Kınık Köyü Çömlekçilik ve El Sanatları Derneği adına Bilecik'i temsil etmekten gurur duyduklarını belirten çömlek ustası İlhan Öztürk, "Aydın'ın Karacasu ilçesinde ilk kez düzenlenen Kırmızı Eller Çömlek ve Sanat Çalıştayına, Kınık köyümüzü ve Bilecik'i temsilen çömlek ustası arkadaşlarım Semih Baydemir ve Hüseyin Nassan ile birlikte katıldık. En iyi şekilde sanatımızı icra ettik. Çömlekçilik sanatının yaşatılmasına adına güzel ve faydalı bir çalışma oldu. Türkiye'nin çömlekçilik sanatının yaşatıldığı 12 il ve 5 ilçeden gelen çömlek ustalarımız burada hünerlerini sergiledi. Çömlekçi ustalarımız ile tanışma fırsatımız oldu. Aydın Valiliğine, Karacasu Kaymakamlığı'na ve Karacasu Belediyesine çömlek ustalarını böyle güzel bir etkinlikte buluşturdukları için teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

Kınıklı çömlek ustaları hünerlerini sergiledi
Kınıklı çömlek ustaları hünerlerini sergiledi
Kınıklı çömlek ustaları hünerlerini sergiledi
Kınıklı çömlek ustaları hünerlerini sergiledi
Kınıklı çömlek ustaları hünerlerini sergiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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