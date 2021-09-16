Kimseye aldırış etmeden dolaşan tilki rahatlığıyla şaşırttı - Haberler
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Kimseye aldırış etmeden dolaşan tilki rahatlığıyla şaşırttı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Bıyık - Haberler | Güncel

Kimseye aldırış etmeden dolaşan tilki rahatlığıyla şaşırttı Ordu'da mahalle içerisinde kimseye aldırış etmeden dolaşan tilki rahatlığı şaşırttı.

Kimseye aldırış etmeden dolaşan tilki rahatlığıyla şaşırttı

ORDU - Ordu'da mahalle içerisinde kimseye aldırış etmeden dolaşan tilki rahatlığı şaşırttı.

Kabadüz ilçesi Yeşilada Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından görüntülenen tilkinin rahat tavırları tebessüm ettirdi. Mahalle sakinleri tilkilerin sıklıkla mahallede korkusuzca dolaştığını söylediler.

Kimseye aldırış etmeden dolaşan tilki rahatlığıyla şaşırttı

Kimseye aldırış etmeden dolaşan tilki rahatlığıyla şaşırttı

Kimseye aldırış etmeden dolaşan tilki rahatlığıyla şaşırttı

Kimseye aldırış etmeden dolaşan tilki rahatlığıyla şaşırttı
İhlas Haber Ajansı / Mustafa Bıyık - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kimseye aldırış etmeden dolaşan tilki rahatlığıyla şaşırttı - Haberler
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