Kimseye aldırış etmeden dolaşan tilki rahatlığıyla şaşırttı
İhlas Haber Ajansı / Mustafa Bıyık - Haberler | Güncel
Kimseye aldırış etmeden dolaşan tilki rahatlığıyla şaşırttı Ordu'da mahalle içerisinde kimseye aldırış etmeden dolaşan tilki rahatlığı şaşırttı.
Kimseye aldırış etmeden dolaşan tilki rahatlığıyla şaşırttı
ORDU - Ordu'da mahalle içerisinde kimseye aldırış etmeden dolaşan tilki rahatlığı şaşırttı.
Kabadüz ilçesi Yeşilada Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından görüntülenen tilkinin rahat tavırları tebessüm ettirdi. Mahalle sakinleri tilkilerin sıklıkla mahallede korkusuzca dolaştığını söylediler.