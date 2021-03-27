Kimlik soran polislerle tartıştılar, vatandaşlar film gibi izledi...Tartışma anları kamerada
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Kimlik soran polislerle tartıştılar, vatandaşlar film gibi izledi...Tartışma anları kamerada

İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM - Haberler | 3. Sayfa

Kimlik soran polislerle tartıştılar, vatandaşlar film gibi izledi.

Kimlik soran polislerle tartıştılar, vatandaşlar film gibi izledi...Tartışma anları kamerada

Gözaltına alınan ağabeyi için polislere su atıp, tabure fırlatmaya çalıştı

KARABÜK - Karabük'te korona virüs denetimleri sırasında kimlik soran polislerle tartışan gencin, annesi ve kız kardeşi de olaya müdahil olunca olanlar oldu.

Karabük'ün en işlek caddesi olan Kemal Güneş'te korona virüs denetimleri kapsamında uygulama yapan Yunus Timleri, Doğukan S.'dan kimliğini istedi. İddiaya göre elinde poşetler olduğu için T.C. nosunu veren şahıs daha sonra tartışmaya başladı. Bu sırada dükkanda alışveriş yapan gencin annesi ve kız kardeşi de olaya müdahale olunca, tartışma büyüdü. Vatandaşlarında yaşananları meraklı gözlerle izlediği olayda savcılığa gidiyorum diyerek pasaja giren Doğukan S.'nin arkasından koşan polisler genci karakola getirmek için tutuğu sırada kız kardeşi Aleyna Alev K. bu sefer polislere saldırdı.

Bu sırada polisin tokat ve tekme attığı genç kız hırsını alamayarak berber dükkanı önünde bulunan tabure ile polislere atmak isterken diğer polis tarafından engellendi. Vatandaşların ve annesinin sakinleştiremeye çalıştığı genç kız bu sefer dışarda polislere su fırlattı. Arbedeye dönen olayda Doğukan S. ifadesi alınmak üzere karakola getirilirken, öfkeli anne kızına yumruk attığı iddia ettiği polislerden şikayetçi olduğunu söyleyerek öfkesini dile getirdi.

Yaşanan olay sonrası genç kız Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek müşahede altına alındı.

Kimlik soran polislerle tartıştılar, vatandaşlar film gibi izledi...Tartışma anları kamerada
Kimlik soran polislerle tartıştılar, vatandaşlar film gibi izledi...Tartışma anları kamerada
Kimlik soran polislerle tartıştılar, vatandaşlar film gibi izledi...Tartışma anları kamerada
Kimlik soran polislerle tartıştılar, vatandaşlar film gibi izledi...Tartışma anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM

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