Kimliğini unutan genç kızı sınava motosikletli polis yetiştirdi
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Kimliğini unutan genç kızı sınava motosikletli polis yetiştirdi

İZMİT'te Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) gireceği okulun önüne geldiğinde kimliğini unuttuğunu fark eden genç kız, polisten yardım istedi.

Kimliğini unutan genç kızı sınava motosikletli polis yetiştirdi
06.09.2020 11:16 | Son Güncelleme: 06.09.2020 11:20

İZMİT'te Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) gireceği okulun önüne geldiğinde kimliğini unuttuğunu fark eden genç kız, polisten yardım istedi. Trafik polisi, motosikletiyle evine götürdüğü genç kızın, kimliğini alıp kapıların kapanmasına 2 dakika kala sınava yetişmesini sağladı.

İzmit'te de bugün KPSS heyecanı yaşandı. Binlerce aday belirlenen sınav yerlerinde ter döktü. Sınava İzmit Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi'nde girecek olan genç kız, sınav yerine geldiğinde kimliğini evde unuttuğunu fark ederek okulda görevli olan trafik polisinden yardım istedi. Genç kızın isteğini geri çevirmeyen motosikletli trafik polisi, kendi kaskını adaya vererek motosikletle genç kızın Derince Yenikent Mahallesi'nde bulunan evine doğru yola çıktı. Evden kimliğini alan genç kızı, tekrar okula geri getiren trafik polisi, kapıların kapanmasına 2 dakika kala sınava yetiştirdi. Genç kız koşarak okula girerken, trafik polisi ise görev yerine geri döndü.


Kaynak: DHA

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