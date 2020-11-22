Kimliğini evde unuttu, yardımına polis ekipleri koştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kimliğini evde unuttu, yardımına polis ekipleri koştu

22.11.2020 13:35 | Son Güncelleme: 22.11.2020 13:40

Kimliğini evde unuttu, yardımına polis ekipleri koştu Sivas'ta KPSS sınavına gireceği salona giden aday kimliğini evde unuttuğunu fark edince yardımına polis ekipleri koştu, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı Sivas'ta KPSS sınavına gireceği salona giden aday kimliğini evde unuttuğunu fark...

Kimliğini evde unuttu, yardımına polis ekipleri koştu

Sivas'ta KPSS sınavına gireceği salona giden aday kimliğini evde unuttuğunu fark edince yardımına polis ekipleri koştu, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

SİVAS - Sivas'ta KPSS sınavına gireceği salona giden aday kimliğini evde unuttuğunu fark edince yardımına polis ekipleri koştu. o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas'ta B.Ş. isimli bayan aday KPSS ortaöğretim sınavına katılacağı Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek okuluna gitti. Saat 9.45'te içeri girmek isteyen aday kimliğini evde unuttuğunu fark etti. Okulda bulunan görevli polisler durumdan haberdar olunca adayı, trafik ekiplerine yönlendirdi. Trafik polisleri B.Ş.'yi polis otosuna alarak kimliğini almak üzere adayın evine gitti. Evden adayın kimliği temin eden polis ekipleri adayı tekrar sınava gireceği okula götürerek sınava yetiştirdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kimliğini evde unuttu, yardımına polis ekipleri koştu
Kimliğini evde unuttu, yardımına polis ekipleri koştu
Kimliğini evde unuttu, yardımına polis ekipleri koştu
Kimliğini evde unuttu, yardımına polis ekipleri koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN

İlgili Haberler

KPSS'ye geç kalan adayların yardımına polis koştu
KPSS'ye geç kalan adayların yardımına polis koştu
Zabıta ekipleri karantinadaki vatandaşların yardımına koşuyor
Zabıta ekipleri karantinadaki vatandaşların yardımına koşuyor
KPSS adaylarının yardımına polis ekipleri yetişti
KPSS adaylarının yardımına polis ekipleri yetişti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ersin Tatar Donald Trump Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Sıla Teoman Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Caner Erkin Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kamu Bursa Ankara Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kimliğini evde unuttu, yardımına polis ekipleri koştu - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 13:44:03. #1.14#
title