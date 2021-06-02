Kimler yok ki kimler! Ünlüler, korona yasaklarını delince orman kapısından kaçmaya çalıştı
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Kimler yok ki kimler! Ünlüler, korona yasaklarını delince orman kapısından kaçmaya çalıştı

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Ünlü isimlerin de yer aldığı doğum günü partisine katılanların, yasak saatini aşması nedeniyle mekana polis tarafından baskın yapıldı. Aralarında Cem Belevi, Enis Arıkan, Derya Uluğ, Buray ve İrem Derici'nin de yer aldığı ünlü isimlerin, polisten kaçmak için restoranın orman kapısına yöneldiği ancak başarılı olamadığı iddia edildi. Ünlü isimlere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza kesildiği kaydedildi.

Türkiye genelinde hasta sayılarının düşmesinin ardından yeni normalleşme dönemine geçildi. Normalleşme dönemi kararlarından biri de restoranların açılmasına yönelik oldu. Ancak restoranların, akşam saat 21.00'a kadar hizmet verebileceği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarının doğum günü partisi için bir araya gelen ünlü isimler ise sokağa çıkma kısıtlamasının saatini aşarak eğlenmeye devam etti.

AYRI KALMANIN ACISINI ÇIKARDILAR

Ancak sokağa çıkma saatini aşan bu eğlence ünlülere pahalıya patladı. Saati epey geçiren ünlülerin doğum günü partisine polis baskını düzenlendiği iddia edildi. Uzun süredir yasaklar nedeniyle sosyalleşemeyen ve bir araya gelemeyen, ünlü isimler bir parti organizasyonu ile yan yana geldiler. Ünlü isimler adeta ayrı kaldıklarının acısını çıkarırcasına şarkılar söyleyip, felekten bir gece geçirdiler.

Kimler yok ki kimler! Ünlüler, yasağı delince orman kapısından kaçmaya çalıştı

PARTİ, BAŞARISIZ KAÇIŞ PLANIYLA SONA ERDİ

Aralarında İrem Derici, Derya Uluğ, Buray, Cem Belevi, Enis Arıkan gibi sanat camiasından isimlerin bulunduğu parti, yasakların başladığı 22.00'dan sonrasında da devam etti. Keyifli gecelerinden sık sık paylaşım yapan ünlü isimlerin partilerinin sonu hüsran ile bitti.

ORMAN KAPISINDAN KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

İddiaya göre göre başındaki ekiplerin restoranın hâlâ açık olduğunu fark edince, ne olup bittiğini anlamak için mekana girdi. Polisleri gören ünlü isimlerin ise mekanın ormanlık bir alana çıkan kapasından kaçmaya çalıştıkları ancak çabalarına rağmen polisler tarafından yasağı ihlal ettikleri gerekçesi ile cezai işlem yapıldığı öne sürüldü.

Kimler yok ki kimler! Ünlüler, yasağı delince orman kapısından kaçmaya çalıştı
Kimler yok ki kimler! Ünlüler, korona yasaklarını delince orman kapısından kaçmaya çalıştı
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