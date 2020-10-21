Kimler grip aşısı olmalı? Grip aşısı 2020 fiyatları neler? E-Nabız grip aşısı

Grip aşısı, kış aylarına girilmesiyle birlikte büyük talebe neden oldu. Peki, kimler grip aşısı yaptırabilir, kimler yaptıramaz? Koronavirüs riski de hala devam ederken, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmak da önemli hale geldi. İşte, grip aşısı fiyatları...

Grip aşısı olmak isteyen binlerce vatandaş, ''Grip aşısı kriterleri neler, nasıl öğrenilir?'' sorusuna yanıt arıyor. e-Nabız sistemine aktarılan grip aşısı olabileceklerin listesi sorgulanıyor. Kimler aşı olabilecek? e-Nabız kayıt nasıl olur? İşte, detaylar...

KİMLER GRİP AŞISI OLMALI?

Charlson Risk Skoru adı verilen sistem ışığında kişilere grip aşısı yapılacağı iddia edildi. Buna göre, vatandaşlar aile hekimleri tarafından ''Yüksek, orta ve çok düşük riskli" şeklinde sınıflandırılacak. Risk gruplarından hiçbirine girmeyenlere Risk skorunda yer"0" verilerek "risksiz"; 1-2 puanı olanlar "çok düşük riskli" kabul edilecek ve bu kişilere aşı yapılmayacak. 3-4 puanda olanlar "orta riskli" kabul edilip aşı için ikinci fazı bekleyecekler. Söz konusu skor tablosuna göre 5 ve üzerinde puanı olanlar "yüksek riskli" olarak kabul görecekler ve böylece reçeteyle eczaneden alınan ilaçla aile hekimlerinde aşı olabilecekler. Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından henüz grip aşısının kimlere ve nasıl uygulaancağı konusunda açıklama gelmedi.

Diğer yandan aşı listesi e-Nabız'a yüklendi. Vatandaşlar e-Nabız uygulamasını kullanarak grip aşısı olup olamayacaklarını öğrenebilecek. İlk turda gelen aşıların, reçete sisteminden işlenerek Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimleri tarafından yazılan reçeteler ile Sağlık Bakanlığı'nın e-nabız sisteminde uygun görülen kişilere, eczaneler tarafından verilecek.

E-NABIZ EKRANI...

E-NABIZ KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

İlk kez e-Nabız kullanıcısı olacak kişiler e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız'a giriş yaparak profil ayarları üzerinden e-Nabız şifresi oluşturmalı ya da kendi Aile Hekimine başvurarak e-Nabız için geçici şifre edinmelidir. Şifre elde edildikten sonra https://enabiz.gov.tr/ adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılabilir.

GRİP AŞISI NE KADAR?

Öte yandan 72,64 lira olan aşı fiyat da değişmedi. Bu yıl da vatandaşlar aynı ücret üzerinden aşı yaptırabilecek. Ayrıca, artık renkli reçete sistemine alınan grip aşısında öncelik, kronik rahatsızlığı olanlar ve 65 yaş üstü olacak.