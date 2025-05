Dünyaca ünlü Kardashian ailesinin en küçük üyelerinden biri olan Kylie Jenner kimdir? sorusu, hem moda ve kozmetik dünyasına ilgisi olanlar hem de popüler kültürü yakından takip edenler tarafından sıkça araştırılıyor. Genç yaşta kurduğu kozmetik markası ile milyarder unvanını kazanan Jenner, medyada geniş yer buluyor. Peki, Kylie Jenner kimdir? Kylie Jenner kaç yaşında, nereli?

KYLIE JENNER KİMDİR?

Kylie Jenner, Kris Jenner ve Caitlyn Jenner'ın (eski adıyla Bruce Jenner) kızıdır. Kendall Jenner'ın kız kardeşi, Kim Kardashian, Kourtney Kardashian ve Khloé Kardashian'ın ise üvey kardeşidir.

Kariyerine 2007 yılında E! kanalında yayınlanan "Keeping Up with the Kardashians" adlı reality şovla adım atan Kylie Jenner, daha sonra kendi kozmetik markası olan Kylie Cosmetics'i kurarak iş dünyasında da büyük başarı elde etti.

2019 yılında Forbes dergisi tarafından "dünyanın en genç milyarderi" olarak ilan edildi.

Kylie Jenner, sosyal medya platformlarında da oldukça etkilidir ve Instagram'da en çok takipçiye sahip kişiler arasında yer almaktadır. Özel hayatında, rapçi Travis Scott ile olan ilişkisinden iki çocuğu bulunmaktadır: Stormi ve Aire. 2023 yılından itibaren oyuncu Timothée Chalamet ile bir ilişki yaşamaktadır.

KYLIE JENNER KAÇ YAŞINDA?

Kylie Jenner, 10 Ağustos 1997 tarihinde Los Angeles, Kaliforniya'da doğmuş Amerikalı bir medya kişiliği, girişimci ve modeldir. 2025 yılı itibarıyla 27 yaşındadır.

KYLIE JENNER'IN MESLEĞİ NEDİR?

Kylie medya kişiliği, girişimci ve modeldir.