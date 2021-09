Son yıllarda popüler olan Güney Koreli BTS müzik grubu üyeleri merak konusu oldu. Bu haberimizde BTS üyelerinden Güney Koreli şarkıcı Kim Taehyung kimdir? Kim Taehyung kaç yaşında? BTS Kim Taehyung kimdir? sorularını cevaplandıracağız…

KIM TAEHYUNG KİMDİR?

Kim Tae-hyung ya da sahne adıyla V, Güney Koreli şarkıcı, şarkı yazarı ve oyuncudur. Güney Koreli erkek grubu BTS'in üyesidir.

V, 30 Aralık 1995'te Daegu, Güney Kore'de doğdu ve Geochang County'de büyüdü. Üç kardeşin en büyüğüdür. İlkokulda profesyonel bir şarkıcı olmaya karar verdi ve ardından ortaokulun başlarında saksafon dersleri almaya başladı. Babası saksafon çalmayı öğrenmesine yardımcı oldu. Daegu'da gerçekleşen bir seçmeyi geçtikten sonra Big Hit Entertainment'ın stajyeri oldu.

2014 yılında, grup arkadaşı Jimin'in de bulunduğu Kore Sanat Lisesi'nden mezun olduktan sonra Global Cyber Üniversitesi'ne kaydoldu.

KIM TAEHYUNG KAÇ YAŞINDADIR?

30 Aralık 1995'te Daegu, Güney Kore'de doğan BTS üyelerinden Güney Koreli şarkıcı Kim Taehyung, 26 yaşındadır.

KIM TAEHYUNG'UN MÜZİK KARİYERİ NEDİR?

2013–günümüz: BTS

13 Haziran 2013'te çıkışını üyesi olduğu grup BTS'in "2Cool 4Skool" albümünün çıkış şarkısı "No More Dream"'i yayınlayarak resmi olarak çıkışını yapmış oldu. V ilk bestesini grubun The Most Beautiful Moment in Life, Part 1 albümündeki 3.şarkı "Hold Me Tight" 'ın sözlerini ve Slow Rabbit ile müzik prodüksüyonluğunu yapmıştır. Ayrıca aynı albümdeki "Boyz with fun" adlı şarkının sözlerine katkıda bulunmuştur. Bir sonraki albümleri The Most Beautiful Moment in Life, Part 2 'nin 2. şarkısı olan "Run" için sözlerinide yazmıştır. Aynı şekilde daha sonraki albümleri olan Wings için de kendi solo şarkısı "Stigma" 'nın sözlerini yazmıştır. "Stigma" Gaon Music Chart listesinde 26.sırada ve Billboard World Digital Singles listesinde 10.sıradaydı. V ayrıca grup arkadaşı J-Hope ile Jung Joon-Il adlı Güney Koreli şarkıcının "Hug me" adlı şarkısına ve Adele'in "Someone Like You" adlı şarkısına cover yapmıştır.

2016–günümüz: Solo kariyeri

V ayrıca 2016 KBS2'in Hwarang: The Poet Warrior Youth adlı tarihi K-drama'da oyuncu olarak çıkışını yaptı. Grup arkadaşı Jin ile dizinin soundtrack'i "Even If I Die, It's You" için işbirliği yaptı. V, 8 Haziran 2017'de BTS'in 4.yılını kutlamak için bestelediği ve grup arkadaşı RM ile söylediği şarkı "4 o'clock" 'u yayınladı. 2020'nin nisan ayında Sweet Night şarkısını ve 2020'nin son haftasında hayranları için Snow Flower adlı şarkısını yayınladı.

