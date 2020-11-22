'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçeliyormuş
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'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçeliyormuş

22.11.2020 14:57 | Son Güncelleme: 22.11.2020 15:10
'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçeliyormuş

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında 'ikiye tam bölünemeyen sayıyı' bilemediği için gündeme gelen Yağmur Akar, ablasıyla ilgili yaptığı açıklamalarla da dikkat çekti. Akar, sunucu İmirzalıoğlu'na ablasını tuvalete kilitleyip, kelepçelediğini anlattı. İmirzalıoğlu ile konuşan abla bu olayları doğrulayarak "hepsinin birer şaka olduğunu" söyledi.

Diyarbakır'da yaşayan 19 yaşındaki Yağmur Akar, 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı yarışmaya katıldı. Katıldığı yarışmada "İkiye tam bölünemeyen sayı" sorusu için 2 jokerini kullanan Akar, sosyal medyada tepki çekti.

"BİRAZ İMKANSIZ VAKA"

Sorunun cevabı için sunucu İmirzalıoğlu'ndan ablası Cansu'yu aramasını isteyen Akar "Kadere bırakıyorum ve ablamı aramak istiyorum" dedi.

İmirzalıoğlu'nun "Niçin kader?" dedin sorusu üzerine Akar, "Biraz imkansız vaka, ama olsun" ifadelerinden sonra söylediğinin bir şaka olduğunu söyledi.

'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçeliyormuş

"ŞIMARIKLIKTAN YAPIYOR"

Programda ablasını banyoya kilitlediğini anlatan Akar'ın ifadeleri üzerine İmirzalıoğlu telefondaki ablaya bu olayın gerçekliğini sordu. Akar'ın ablası Cansu ise "Evet, yapardı. Şakasına yapardı, bazen. 5 dakikalığına, hatta o kadar da yok 1 dakikalığına kilitlerdi, çok dayanamazdı. Ama benimle uğraşmayı severdi. Şımarıklıktan yapıyor. Ben ise onunla hiç şakalaşamam ondan bana vakit kalmıyor" şeklinde konuştu.

'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçeliyormuş

"KELEPÇEYLE BUZDOLABINA BAĞLADI"

Bu diyaloğun ardından "Gerçekten seni kelepçeyle bağladı mı" sorusu yönelten abla Cansu Akar bu duruma da şöyle açıklık getirdi:

"Kelepçe olayı şöyle; bir keresinde beni plastik kelepçeyle buzdolabına bağladı. Kötü bir niyeti yok, umarım büyüyünce geçer. Umudumuz büyüklüğünde".

"ABLA EVDE GÖRÜRSÜN"

Akar, ablasına soruyu okudu, ancak cevabına yetişemeden süresi bitti. Bunun üzerine telefon bağlantısı kesildikten sonra Akar "Abla evde görürsün" ifadelerinde bulundu.

Ablasından cevap alamayan Akar, seyirci joker hakkını da kullandıktan sonra doğru cevap olan "doksan yedi" şıkkını seçerek bir sonraki soruya geçti.

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