Kim Milyoner Olmak İster ödül miktarları değişti mi? 2021 Kim Milyoner Olmak İster yeni ödül değerleri kaç TL? Baraj sorusu ödülü ne kadar, kaç TL?

Yıllardır büyük bir ilgiyle izlenen Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezonunda bir değişiklik yapıldı. Yarışmanın para ağacındaki ödüllerin değeri arttırıldı. Yarışmaya 100, 200 ve 400 bin TL gibi para ödülleri getirildi. Peki, Kim Milyoner Olmak İster yeni ödülleri kaç TL? Baraj sorularının ödül değerleri kaç oldu? Kim Milyoner Olmak İster en yüksek ödülü kaç TL? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ ÖDÜL MİKTARLARI NE KADAR?

Yarışmanın para ağacındaki ödüllerde artış yapıldı. Yeni sezona hızlı bir giriş yapan yarışmadaki ilk ödül 500 TL'den 1000 TL'ye çıkarıldı. Yeni bölümlerde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele edecek.

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni para ağacı:

2021-2022 KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORULAR VE ÖDÜL DEĞERLERİ

Yarışmada toplamda 12 soru mevcuttur. Her soru için verilen ödüller aşağıdaki gibidir.

Eski ödül miktarları şu şekildeydi:

1. soru ödülü : 500 TL

2. soru ödülü : 1000 TL

3. soru ödülü : 2000 TL

4. soru ödülü : 3000 TL

5. soru ödülü : 5000 TL

6. soru ödülü : 7500 TL

7. soru ödülü : 15000 TL

8. soru ödülü : 30000 TL

9. soru ödülü : 60000 TL

10. soru ödülü : 125000 TL

11. soru ödülü : 250000 TL

12. soru ödülü : 1000000 TL

Yeni ödül miktarları şöyle: Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

1. soru ödülü : 1000 TL

2. soru ödülü : 2000 TL

3. soru ödülü : 3000 TL

4. soru ödülü : 5000 TL

5. soru ödülü : 7500 TL

6. soru ödülü : 10000 TL

7. soru ödülü : 30000 TL

8. soru ödülü : 50000 TL

9. soru ödülü : 100000 TL

10. soru ödülü : 200000 TL

11. soru ödülü : 400000 TL

12. soru ödülü : 1000000 TL

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