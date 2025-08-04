Kim Milyoner Olmak İster'e Günay Teyze damga vurdu! Bir milyonluk soruyu bildi mi?

Ekranların sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta yine unutulmaz anlara sahne oldu. Yarışmaya sempatik kişiliğiyle damga vuran Günay Teyze, performansıyla izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Büyük ödül olan 1 milyon TL'lik soruya ulaşmayı başaran yarışmacının son hamlesi merak konusu oldu. Peki, TDK'ya göre hangisinin içinde geçtiği bir deyim yoktur sorusunun cevabı nedir? Günay Teyze bir milyonluk soruyu bildi mi? İşte, merak edilen tüm detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE GÜNAY TEYZE BİR MİLYONLUK SORUYU BİLDİ Mİ?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programı, bu hafta da milyonların ilgisini çekti. Yarışmaya katılan Günay Teyze, bilgisi ve sempatik tavırlarıyla geceye damga vurdu. Yarışmanın heyecan dolu anlarında, Günay Teyze'nin 1 milyon TL'lik soruya ulaşması izleyenleri ekran başına kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster'e Günay Teyze

Final sorusu geldiğinde, yarışmacının vereceği karar merakla bekleniyordu. Günay Teyze, soruyu dikkatle inceledi, ancak risk almak yerine yarışmadan çekilmeyi tercih etti. Bu kararı sayesinde 500 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

Yarışmadan çekildikten sonra doğru olduğunu düşündüğü şıkkı da paylaşan Günay Teyze, tahminini "Batı Hun İmparatorluğu" olarak açıkladı. Ancak yarışmanın doğru cevabı "Anadolu Selçuklu Devleti" idi. Bu durum, yarışmacının isabetli bir karar verdiğini ortaya koydu. Günay Teyze'nin başarısı ve son ana kadar sergilediği özgüvenli tavır, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.