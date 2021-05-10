Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden Michele Cedolin, Sihirli Annem oyuncusu çıktı
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Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden Michele Cedolin, Sihirli Annem oyuncusu çıktı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan ve sonrasında sevgilisine evlilik teklifi eden kişinin Sihirli Annem dizisinde 'Kerem' karakterine hayat veren Michele Cedolin olduğu ortaya çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacı olarak çıkan Michele Cedolin, elendikten sonra stüdyodan ayrılmadan önce seyircilerin arasında oturan sevgilisinin yanına giderek evlilik teklifi etti. Romantik anların yaşandığı yarışmada Cedolin'in çok tanıdık biri olduğu öğrenildi.

SİHİRLİ ANNEM'DE ROL ALMIŞTI

İtalyan kökenli olan ve yarışmaya İstanbul'dan katılan 29 yaşındaki Michele Cedolin'in yıllar önce yayınlanan ve hala günümüzde de konuşulmaya devam eden Sihirli Annem dizisindeki Kerem olduğu ortaya çıktı. Yıllar önce yayınlanan dizide rol alan Cedolin, şimdilerde oyunculuk yerine akademisyenlik yapıyor.

Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden Michele Cedolin, Sihirli Annem oyuncusu çıktı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ'NDE ÇALIŞIYOR

29 yaşındaki Michele Cedolin, Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olmuş. Yüksek lisansını ve doktora eğitimini de Galatasaray Üniversitesinde tamamlayan Michele, şu anda aynı üniversitede akademisyen olarak çalışıyor.

Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden Michele Cedolin, Sihirli Annem oyuncusu çıktı
Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden Michele Cedolin, Sihirli Annem oyuncusu çıktı
Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden Michele Cedolin, Sihirli Annem oyuncusu çıktı
Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden Michele Cedolin, Sihirli Annem oyuncusu çıktı
Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden Michele Cedolin, Sihirli Annem oyuncusu çıktı
Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden Michele Cedolin, Sihirli Annem oyuncusu çıktı
Kim Milyoner Olmak İster'de romantik anlar! Yarışmacı, sevgilisine evlilik teklifi etti
Kim Milyoner Olmak İster'de romantik anlar! Yarışmacı, sevgilisine evlilik teklifi etti
Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden Michele Cedolin, Sihirli Annem oyuncusu çıktı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları
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