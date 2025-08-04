Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik sorunun cevabı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik sorunun cevabı nedir?
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Günay Teyze bir milyonluk soruyla gündeme geldi. Sorunun cevabı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik sorunun cevabı nedir? Günay Teyze bir milyonluk soruyu bildi mi? İşte, detaylar…

Ekranların sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta yine unutulmaz anlara sahne oldu. Yarışmaya sempatik kişiliğiyle damga vuran Günay Teyze, performansıyla izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Büyük ödül olan 1 milyon TL'lik soruya ulaşmayı başaran yarışmacının son hamlesi merak konusu oldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik sorunun cevabı nedir? Günay Teyze bir milyonluk soruyu bildi mi? İşte, merak edilen tüm detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE 1 MİLYON TL'LİK SORUNUN CEVABI NEDİR?

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yine heyecan dolu bir bölüme sahne oldu. Yarışmaya katılan 74 yaşındaki Günay Karataş, bilgi birikimi ve sakin tavrıyla milyonları ekran başına kilitledi. Yarışmanın final aşamasına ulaşan Günay Teyze, 1 milyon TL'lik büyük ödül sorusunu açtırarak adını yarışma tarihine yazdırdı.

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik sorunun cevabı nedir?Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik sorunun cevabı nedir

Yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu tarafından yöneltilen büyük ödül sorusu şöyleydi:

"Türk Dil Kurumu'na göre hangisinin içinde geçtiği bir deyim yoktur?"

A) İngiliz

B) Alman

C) Fransız

D) Hint

Günay Teyze, bu kritik soruya gelene kadar tüm soruları başarıyla yanıtladı. Ancak final sorusunda risk almak istemeyen yarışmacı, doğru cevabı vermeden yarışmadan çekilmeyi tercih etti ve yarım milyon TL ödülle programdan ayrıldı.

Yarışmayı sonlandırmadan önce doğru olduğunu düşündüğü seçeneği de paylaşan Günay Karataş, cevabının "Hint" (D şıkkı) olduğunu belirtti. Ancak sorunun doğru cevabı "Alman" (B şıkkı) olarak açıklandı.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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