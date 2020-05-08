Kim ile ilgili çarpıcı bir iddia daha: Ortaya çıkan kendisi değil dublörü

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un geçtiğimiz günlerde bir açılışa katılarak öldüğü ve sağlık durumunun kötü olduğu iddialarını sonlandırmıştı. Ancak bazı kesimler, 2017'deki bir fotoğrafı göstererek Kim'in dublör kullandığını ve hala durumunun kötü olduğunu öne sürdü.