Kim Busik kimdir, ne zaman yaşadı?

Bilender adlı Youtube programında adı geçen bir isim olan Kim Busik, Kore'nin Goryeo zamanında yaşamış olan bir devlet adamıdır. Orkun Işıtmak'ın sunduğu Bilender programına Koreli Chaby Han'ın katılmasıyla bahsi geçen Kim Busik hakkında izleyiciler Kim Busik kimdir, ne zaman yaşadı? sorularının yanıtlarını arıyor.

KİM BUSİK KİMDİR?

Kim Busik, 1075 ila 1151 yılları arasında, Kore'de Garyeo zamanında yaşamış olan bir düşünür ve bilgindir. Kim Busik, Kore tarihinin günümüze kadar gelen en eski kaydı olan "Samguk Sagi"nin derlenmesinde etkin bir rol oynayarak yazarlık gönüyle de ön plana çıkan filozoftur.

Kim, Shilla kraliyet ailesinin soyundan gelmekteydi ve büyük-büyükbabası Goryeo mahkemesinde Birleşik Shilla fikrini önererek Gyeongju ilinin valisi oldu. Ayrıca Kim'in babası ve üç kardeşi de Goryeo mahkemesinin memurlarıydı.

Budist olmasına rağmen, idare ilkelerine yol gösterici olması açısından Konfüçyüsçülük'ü desteklemiştir. Oluşabilecek herhangi bir çatışmayı engellemek amacıyla Çin imparatoruna iltimas geçmesi için vergi takdim etmiş ve Yüce Sadae'ye riayet etmiştir.

1121'de Kim, İmparator Yejong'un mahkemesinde "Kraliyet Günlükçüsü" (Ji) olarak atandı. 1123'te Kim, diğer iki tarihçiyle beraber Yejong'un Gerçek Dosyası (Sillok)'u yazması için görevlendirildi.