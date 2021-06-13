Kilosu 400 lira ama kapış kapış satılıyor! Kardeş kanı bitkisi az kalsın öldürüyordu
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Kilosu 400 lira ama kapış kapış satılıyor! Kardeş kanı bitkisi az kalsın öldürüyordu

Kilosu 400 lira ama kapış kapış satılıyor! Kardeş kanı bitkisi az kalsın öldürüyordu
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam

Türkiye'de kardeş kanı adıyla satılan ve sinirleri yatıştırdığı belirtilerek kilosu 400 liradan satılan bitki, az kalsın bir kadını öldürüyordu. Talihsiz kadının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Çeşitli sağlık sorunları bulunan vatandaşlar, hastalıklarına iyi gelecek ürünleri modern tıp ürünlerinin yanında doğal bitkilerde de arıyor. Ancak bazen bu tür bitkiler yanlış kullanım durumunda tehlikelere neden olabiliyor. Türkiye'de kardeş kanı adıyla satılan bitki de az kalsın bir vatandaşın ölümüne neden oluyordu.

40'lı yaşlardaki kadın, bir süre sonra şiddetli bulantı ve baş dönmesi şikayetiyle Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğine başvurdu. Burada ilk müdahalesi yapılan hasta, yoğun bakıma alınarak entübe edildi.

Hastanın tedavi süreci ve söz konusu üründe yapılan incelemelere ilişkin açıklamalarda bulunan, hastanenin Acil Tıp Kliniği Eğitim İdare Sorumlusu Doç. Dr. Gülşen Çığşar, hastada yapılan ilk tetkiklerde karaciğer enzimlerinde yükselme görüldüğünü anlattı.

"AĞIR METALLER BARINDIRIYOR"

Bunun üzerine hastayı önce "hepatit" şüphesiyle araştırdıklarını, ardından toksikoloji sorgulamasının yapıldığını, yakınlarına hastanın toksik (zehirli) bir madde kullanıp kullanmadığının sorulduğunu belirten Çığşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hasta yakınları, hastanın korku ve endişeleri için 'kardeş kanı' bitkisini kullandığını, suda kaynatıp içtiğini belirttiler. Biz bununla ilgili literatürü taradığımızda 'kardeş kanı' diye bir bitki olduğunu ama Latince adıyla Türkiye'de olan ürünün aynı olmadığını saptadık. Biyolog arkadaşlarımız bu ürünü incelediğinde bunun aslında bir deniz mercanı türü olduğunu, okyanuslarda derinlerde yaşadığını ve ağır metalleri bünyesinde barındırdığını belirttiler."

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Aynı zamanda hastanın kas yıkımının başladığına, kemiklerinde "kadmiyum" isimli ağır metalin kalsiyumla yer değiştirdiğine dikkati çeken Çığşar, "Bu bulgular sebebiyle hastamızı yoğun bakıma aldık. Önce aralıklı, sonra uzun süreli diyalize alındı. Şu an hastamız entübe, hayati tehlikesi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Gülşen Çığşar, yakınlarının, hastanın ürünü bir kez kullandığını kendilerine ilettiğini anlatarak, "Söz konusu materyalin incelemesi hala devam ediyor. İçinde yüksek miktarda ağır metallerin bulunduğu görüldü. Bunlar çok zehirli, vücuda zararlı ve insan hayatını tehdit eden maddeler. Bu tür bilinmeyen ürünlerin alınmaması gerekiyor" uyarısında bulundu.

KİLOSU 400 LİRADAN SATILIYOR

"Kardeş kanı" bitkisi ismiyle aktarlarda satılan bu ürün hakkında internette sinirleri yatıştırdığı, korku, endişe, uyku problemlerini çözdüğü, yaraları iyileştirdiği, nefes darlığına ve astıma iyi geldiği, kabızlığı önlediği, çocukların büyüme geriliğini ve alt ıslatma gibi sorunlarını giderdiği gibi özellikler sıralanıyor.

Vatandaşların "şifa" olduğunu düşündükleri için yoğun rağbet gösterdiği ürün, kilosu 200-400 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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