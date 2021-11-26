Kilis'teki hudut birliğinde şehit olan askerin Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi

GAZİANTEP (AA) - Kilis'teki hudut birliğinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'in Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale sırasında yaralanan ve kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'in merkez Şehitkamil ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki baba evine giden askeri yetkililer, baba Hasan Dinç ve yakınlarına şehadet haberini verdi.

Çanakkale'de uzman çavuş olan diğer oğlu Zafer Dinç'in yanında bulunan anne Behiye Dinç'in ise Gaziantep'e doğru yola çıktığı öğrenildi.

Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Belediye ekipleri tarafından evin bulunduğu sokağa da taziye çadırı kuruldu.

Bu arada şehidin naaşı ise Kilis Devlet Hastanesi morgundan alınarak Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Şehidin, yarın düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet