Kilis'te Suriyeli Kadınların da Yararlanabileceği Meslek Edindirme Merkezi Açıldı

Kilis'te Suriyeli kadınların da yararlanabileceği 15 Temmuz Şehitleri Konağı Bayanlar Meslek Edindirme Merkezi açıldı.



Kilis Belediyesi ile Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı işbirliğiyle restorasyonu yapılarak, Kilisli bayanlar ile Suriyeli bayanlara yönelik hizmet verecek olan 15 Temmuz Şehitleri Konağı Bayanlar Meslek Edindirme Merkezi törenle açıldı. Açılışa Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı Başkanı Recep Üker, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Belediye Başkanı Yardımcıları Mehmet Ali Eryılmaz, Cuma Özdemir Ahmet Polat, daire amir ve müdürleri ile davetliler katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı Başkanı Recep Üker, Suriye'deki problemlerin başladığı günden beri Kilis'te faaliyet yürüttüklerini ifade ederek, "Birçok faaliyet yapıyoruz. Bence bu faaliyetlerin içerisinde en değerli olanı budur. Çünkü yerel yönetimle ortak faaliyetimiz olacak. Bu faaliyetimiz sadece Suriyelilere yönelik değil, yereldeki bayanların da bu faaliyetlerden faydalanacaklar. İnşallah bu faaliyetlerin de arkadaşı gelecektir" dedi.



Belediye Başkanı Hasan Kara ise, tarihi Kilis evlerini satın alarak restorasyonunu yaptıktan sonra konak olarak değerlendirdiklerini, konaklarda Suriyeli ve Kilisli bayanların meslek öğrendiğini söyledi. Kara, "Böyle güzelliklerin ortaya çıkması güzel bir şey, esas bayanlarımızın nefes alacakları bir yer olması ayrı bir güzelliktir. İnsanlar, buralarda nefes aldığı gibi bu konaklar aracılığıyla belediyenin sosyal faaliyetlerini yürütüyoruz. Biz belki kendi ortamlarımızda çok iyi olabiliriz. Gerek Suriyeli vatandaşlarımız, gerek Türk insanlarımızdan çok kötü şartlarda yaşayanlar var. İşte sosyal belediyecilik, işte büyük devlet olmanın yolu onlara sahip çıkmaktan geçiyor. Bu konaklarımız onlara sahip çıkma yolu oluyor. Onların nefes alma yeri haline geliyor" diye konuştu.



Milletvekili Dülger, "Devlet olarak her şeyi yapabiliriz. Yolunu, suyunu her şeyi getirebiliriz. Temeli insan olan, bir hizmet yoksa hepsi yüzeysel kalır. Bu konaklar vasıtasıyla sosyal belediyeciliği sosyal hizmeti üst noktaya çıkarmaya çalışıyoruz. Burada Suriyeli, Kilisli, ABD'li Afrikalı demiyoruz. İnsana hizmet veriyoruz. Bu hizmetlerin yaygınlaştırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Daha sonra 15 Temmuz Şehitleri Konağı Bayanlar Meslek Edindirme Merkezi'nin açılışı gerçekleştirilerek, protokol üyeleri konağı gezdi. - KİLİS