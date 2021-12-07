KİLİS'TE, 4 KÜTÜPHANE AÇILDI

KİLİS (DHA) - KİLİS'te, 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesi kapsamında 4 kütüphanenin açılışı yapıldı.

Proje kapsamında Gazi İmam Hatip Ortaokuluna kazandırılan kütüphanenin açılışına katılan

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Türkiye genelinde 70 bine aşkın okulun kütüphanesiz kalmaması için çalışma başlattıklarını söyledi. Kütüphanelerin becerileri geliştirmesi, sanatsal anlamda önemli bir kaynak olacağını belirten Gül, " Kilis'te bugün 4 kütüphanenin açılışı yapılacak. Bir kitabın insanın hayata bakışını, okulla olan ilişkisini olumlu yere taşıyacağına inanıyoruz" dedi.

Kilis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ise proje kapsamında ay sonuna kadar 91 kütüphaneyi tamamlayarak öğrencilerin hizmetine sunacaklarını kaydetti.

Yapılan konuşmaların ardından açılışı yapılan kütüphaneyi dolaşan Nezir Gül, öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.