Kilis'te 'kırmızı çizgi' uygulaması
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Kilis'te 'kırmızı çizgi' uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kilis'te 'kırmızı çizgi' uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması, Kilis'te de protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı.

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İçişleri Bakanlığı tarafından 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması, Kilis'te de protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde Kilis Valisi Recep Soytürk tarafından yaya geçişine kırmızı çizgi çizdi. Vali Soytürk, yaptığı açıklamada, Projeyi ne kadar yaygınlaştırılırsa o kadar insanın yaşayacağını ifade ederek, "Bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. Yayalarımızın öncelikli olduğu yerlere geldikleri zaman araçlarımız dursunlar, Böylece kardeşlerimiz, annelerimiz, ölmesin, Bugün bütün Türkiye'de içişleri bakanlığımızın liderliğinde aynı çizgiyi tüm Türkiye'de çekiyoruz. 516 kişi geçen yıl alınan tedbirler nedeniyle önceki yıla oranla daha az öldü. İnşallah sıfır ölüm olur, sıfır yaralanma olur. Bunun için buradayız" dedi.

Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sadullah Büyükköşker'de hazır bulundu. - KİLİS

Kilis'te 'kırmızı çizgi' uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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