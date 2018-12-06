Kilis'te "Dünyayı Limonlu Çay Kurtaracak" Konulu Söyleşi

Kilis'te, Genç İHH Başkanlığınca, "Dünyayı limonlu çay kurtaracak" konulu söyleşi programı düzenlendi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesinin konferans salonunda düzenlenen söyleşiye, TRT Diyanet'te Kitap Oku-Yorum programını sunan Halil İbrahim Uzun ve Mustafa Toprak konuşmacı olarak katıldı.

Halil İbrahim Uzun, yurt genelinde gerçekleştirdikleri söyleşilerde, medeniyet öncülerinin hayatı, edebi yönü ve ahlaki değerlerinden oluşan örnekler sunduklarını söyledi.

Mustafa Toprak da sosyal medyanın önemi, doğru ve yanlış kullanımı hakkında bilgiler vererek, hayatın önemli bir parçası olduğunu dile getirdi.

Programa, Kilis İHH Başkanı Orhan Aydın, Kilis Koordine Sorumlusu Serkan Öktem, öğretim üyelerinin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

Uzun ve Toprak'a söyleşi sonrası çeşitli hediyeler takdim edildi.