Kilis'te 3 yerleşim birimi karantinaya alındı
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Kilis'te 3 yerleşim birimi karantinaya alındı

Kilis'te 3 yerleşim birimi karantinaya alındı Kilis'te bir köy, bir mezra ve bir sokak korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

12.06.2020 11:29 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:35

Kilis'te 3 yerleşim birimi karantinaya alındı

KİLİS - Kilis'te bir köy, bir mezra ve bir sokak korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kilis Valiliği son günlerde artan korona virüs vakaları üzerine bir dizi tedbir aldı. Kilis merkeze bağlı Gümüşsuyu köyü, Küplüce Köyüne bağlı Oruçlu mezrası ile Kilis kent merkezindeki Helvacıoğlu Mahallesi Miskinler Sokağı karantinaya alındı. Ayrıca kent merkezindeki bir kuaföre ait iş yerinin de faaliyetleri bir süreliğine durduruldu. Kilis Valiliği filyasyon çalışmalarının devam ettiğini, Gümüşsuyu köyü, Küplüce Köyüne bağlı Oruçlu mezrası ile Helvacıoğlu Mahallesi Miskinler Sokağı 24 Hazirana kadar giriş çıkışların yasaklandı. Köylerde jandarma ekipleri, Kilis merkezde de emniyet müdürlüğü ekipleri tedbirler aldı. Helvacıoğlu Mahallesi Muhtarı Yaşar Kurt, Miskinler sokağının karantinaya alındığını, karantinada olan mahalle sakinlerinin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Kilis'te 3 yerleşim birimi karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Manşet

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