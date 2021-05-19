KİLİS'TE, 19 MAYIS KUTLANDI

KİLİS'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle etkinlik düzenlendi.

KİLİS'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Kilis'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhuriyet Meydanında sosyal mesafe kuralına uyularak düzenlenen törene; Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Albay Soner Oruçoğlu, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan katıldı. Atatürk anıtına çelenk bırakılan törende İstiklal Marşı okundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu, düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler de ödüllendirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı