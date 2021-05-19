KİLİS'TE, 19 MAYIS KUTLANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KİLİS'TE, 19 MAYIS KUTLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KİLİS'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle etkinlik düzenlendi.

KİLİS'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Kilis'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhuriyet Meydanında sosyal mesafe kuralına uyularak düzenlenen törene; Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Albay Soner Oruçoğlu, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan katıldı. Atatürk anıtına çelenk bırakılan törende İstiklal Marşı okundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu, düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler de ödüllendirildi.

KİLİS'TE, 19 MAYIS KUTLANDI
KİLİS'TE, 19 MAYIS KUTLANDI
KİLİS'TE, 19 MAYIS KUTLANDI
KİLİS'TE, 19 MAYIS KUTLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cumhuriyete giden yolu açan gün! İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın hikayesi
Cumhuriyete giden yolu açan gün! İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın hikayesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ali Babacan Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Beren Saat Pınar Altuğ Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor Cenk Tosun Gökhan Töre Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KİLİS'TE, 19 MAYIS KUTLANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 12:24:29. #1.14#

title