Kilis'te 10 Kasım etkinlikleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82 yıl dönümü Kilis'te düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82 yıl dönümü Kilis'te düzenlenen törenle anıldı.

Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törene, Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutanı ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Soner Oruçoğlu, Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, daire amir ve müdürlerinin yanı sıra sivil ve askeri erkan, siyasi parti il temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başlayan tören, saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşu ile devam etti. Trafikte seyreden araçlar da saygı duruşuna kornalarını çalarak eşlik etti. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı göndere çekildi. Bayrak, daha sonra yarıya indirildi. Polis, Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, binaların çatılarına özel hareket polisleri görev yaptı.

Cumhuriyet Alanı'ndaki törenin ardından Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezi'ndeki törene geçildi. Burada yapılan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Öğrencilerin şiir okumasından sonra, 'Atatürk'ü keşfetmek' isimli sunum yapıldı. Atatürk'ün sevdiği türkü ile şarkıların okunmasıyla program sona erdi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı